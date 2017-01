Información que faltará en la red

Escrito por Yalena Ortiz en 03 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

El 2016 dejó un camino marcado en cuanto a acciones maliciosas contra internet, siendo los virus que secuestran sistemas informáticos y archivos de datos (mediante ataques de ransomware); denegar el acceso a datos y sistemas (con ataques DDoS); los que infectar dispositivos que forman parte de IoT.

“Lamentablemente, estas tendencias continuarán en 2017”, dijo Stephen Cobb, Senior Security Researcher de ESET.

En esto coincide con Alex Neuman van der Hans, de vidadigital.com.pa, quien explica que las advertencias más importantes se dedicaron a impedir que la gente pudiera acceder a sus archivos y redes sociales o tomar control de los dispositivos para atacar a terceros.

“En 2017 siento que los ataques van a tratar de aprovechar el poder de las publicaciones falsas, y por ello redes sociales como facebook tendrán que apretar más las tuercas de darle la oportunidad a los usuarios de reportar historias fraudulentas”.

Estos cambios estarán en las actualizaciones aunque para algunos sea un ataque. “Libertad de expresión no implica la posibilidad de publicar algo a sabiendas que es falso”, agrega Neuman.

Para los cambios

El documento advierte que el auge de la realidad virtual atrae más usuarios, por lo que se incorporan riesgos de seguridad que atañen no solo a la información digital, sino que trasciende al bienestar físico del usuario. “Mientras las apps concentran datos cada vez más sensibles, el malware móvil no deja de crecer”.

Al respecto, el consultor panameño de información tecnológica expresa “si se alteran las propiedades de la aplicación o el dispositivo, la persona podría, en teoría, golpearse o sufrir algún mareo, nada más”.

Explicó el por qué de la vulnerabilidad de Android frente a las aplicaciones maliciosas. “Para que una aplicación sirva en dispositivos iOS tiene que pasar una serie de controles y en Android las app pasan por poco filtros”, Neuman.

Para el especialista, la mayoría de los ataques maliciosos se deben al descuido de los usuarios: “Las personas no se fijan en que las aplicaciones te piden acceso para herramientas que no necesitan, por ejemplo las linternas no te tienen que saber de tus contactos”; dice.

“Las compañías están más preocupadas por la seguridad; no solo en contra de aquellos que quieran acceder a la información sino a los que tienen acceso”, finaliza.

Yalena Ortíz

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter @yortiz08755482

Instagram @y.ortiz