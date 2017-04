Inaugura feria Perú Moda y Gift Show 2017 con compradores de 29 países

Escrito por Redacción Web en 05 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | La vigésima edición de la feria Perú Moda y Gift Show se inauguró hoy en Lima con la expectativa de reunir a 250 productores y exportadores peruanos de prendas de vestir, artesanías y adornos con 700 compradores de 29 países, entre los que figuran Estados Unidos, Brasil y Japón.

La feria es organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) hasta el próximo viernes y tendrá además un Foro de Innovación Internacional para conocer las tendencias en moda con expositores de Portugal, Canadá, España y Reino Unido, entre otros. En el campo ferial se espera concretar más de 5.000 citas de negocios para incrementar la presencia de las compañías peruanas de confecciones, zapatos, artículos de cuero, joyas, adornos para el hogar y artesanías en el mercado internacional.

Entre los expositores está la Coordinadora de Mujeres Aymara, creada por tejedoras de la región andina de Puno que produce prendas de vestir en lanas de alpaca bebé y algodón ecológico o crudo. Jesusa Candia, expresidenta de la coordinadora, explicó a Efe que la agrupación tiene ocho años de funcionamiento elaborando chompas, chalinas, gorros, boinas, y ropa de bebé, que han exportado a España, Australia y Canadá.

La Coordinadora tiene 350 mujeres tejedoras y Candia explicó que su labor no es fácil "porque el empresario te dice la medida exacta, no tiene que ser menos ni más, y muchas veces no pueden adecuarse, se aburren y se van". Hay otras tejedoras que perseveran y conservan su trabajo en el tejido porque lo necesitan para mantener a sus hijos, indicó la dirigenta. Por su parte, Marilú Livia, gerente general de la Corporación Ottaner, expone en la feria carteras y billeteras con iconografía preincaica estilizada, en cuero, bordados y fieltro elaborado en lana de alpaca y ovino.

Además, también ofrece tejidos para adultos y niños en lana de alpaca, muy valorada por su suavidad y alta capacidad para conservar el calor. "Nosotros trabajamos con artesanas, son tejidos a mano, que viven en Lomas de Carabayllo (Lima) y otras viven en el interior del país, que nos hacen tejidos a telar que son de Abancay (Apurímac)", declaró Livia a Efe. La empresaria congrega igualmente a artesanos de la región surandina de Ayacucho para hacer bordados de iconografía precolombina, de aves y pumas andinos, con hilos de algodón para decorar sus carteras de fiesta.

La marca Sophie Ottaner de Livia exporta a Nueva York (Estados Unidos) y en esta feria espera vender a Canadá y Europa, entre otros países. Las confecciones peruanas son conocidas por los tejidos abrigadores con lanas de alpaca y vicuña, pero los productores también explotan el mercado de verano en vista a su extensa costa y balnearios. El gerente general de la empresa Aplauzzi, Jorge Villalobos, contó que su marca de ropa de baño para damas Agua Clara tiene presencia en el exterior desde hace 15 años y ahora busca hacer negocios como franquicia.

"El producto bandera es el traje de baño, pero además vendemos un concepto completo de días y noches de verano", con el complemento de salidas de baño, vestidos, sandalias y bolsos, explicó Villalobos. "Vendemos en 20 países en tiendas multimarca, pero el año pasado hicimos dos franquicias en Panamá y en Punta Cana, que es lo que estamos promoviendo ahora que es la apertura de tiendas en balnearios clave de turismo", añadió el representante. Entre los expositores también están reconocidos diseñadores peruanos de alta moda como Andrea Llosa, Sitka Semsch, Amaro Casanova y Sumy Kujon, entre otros.