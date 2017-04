“Harry Potter y el niño maldito” bate récord con 9 premios Oliver de teatro

Escrito por Redacción Web en 09 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE| La producción teatral "Harry Potter y el niño maldito", un rotundo éxito de taquilla, batió hoy un récord en la historia de los prestigiosos premios teatrales Olivier al ganar nueve galardones, entre ellos el de mejor obra nueva.

En una glamourosa ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres para dar a conocer los nombres de los ganadores, la adaptación a los escenarios de la exitosa saga de JK Rowling, escrita por Jack Thorne y dirigida por John Tiffany, partía como clara favorita con 11 nominaciones.

La obra superó con sus nueve estatuillas a "Matilda, the Musical" y a "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time", para convertirse en la obra más premiada de la historia de este prestigioso certamen. El Olivier a mejor actor fue a parar a manos de Jamie Parker, por su encarnación del mago Harry Potter en la premiada obra, que presenta a los personajes de Harry, Ron y Herminone ya en la treintena, a punto de enviar a sus propios hijos a la escuela de brujería de Howargts.

Su director, John Tiffany, se llevó el reconocimiento a mejor dirección por esa producción, premiada además por la iluminación, sonido, vestuario y diseño de escenarios. También la intérprete que encarna el personaje de Hermione Grainger, Noma Dumezweni, y su compañero de reparto, Anthony Boyle, que da vida en el escenario a Scorpius Malfoy, ganaron sendos Olivier en las categorías de mejor actriz y actor secundario.

Por otro lado, Billie Piper, la que fuera protagonista de la serie de "culto" "Doctor Who", obtuvo el Oliver a mejor actriz por su conmovedora interpretación en "Yerma", de Federico García Lorca. Piper, de 34 años, rompió a llorar al aceptar la estatuilla, tras imponerse, entre otras, a la veterana intérprete y ex diputada laborista Glenda Jackson.

En otros apartados, Amber Riley fue nombrada mejor actriz de un musical, mientras que Andy Karl se hizo con el mismo galardón en la categoría masculina. El compañero de escenario de Riley, Adam J Bernard, obtuvo el Olivier a mejor actor secundario en un musical.

El premio al mejor musical nuevo fue para "Grounhog Day", una obra escrita por Tim Minchin y Danny Rubin, mientras que el mejor "revival" de un musical se lo llevó "Jesus Christ Superstar".

En la 41ª edición de los prestigiosos premios, considerados los más importantes en el calendario teatral del Reino Unido, también fue condecorado por su contribución al teatro el veterano Kenneth Branagh.