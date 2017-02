George Clooney recibirá el César de honor en los premios del cine francés

Escrito por Redacción Web en 02 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE| El actor, director y productor estadounidense George Clooney recibirá el galardón de honor en la 42 edición de los César del cine francés, en una gala que se celebrará el próximo 24 de febrero, informó hoy la Academia francesa de cine. Clooney, "el actor más carismático de su generación", encarna "ese glamour de Hollywood característico de las grandes estrellas del cine.

Su encanto, su sentido del humor, su personalidad y su compromiso" generan "nuestra admiración perpetua y eterna", dijo la Academia gala en un comunicado. Los representantes del cine francés dijeron entregarle esa distinción "en homenaje a su talento deslumbrante como actor, director, guionista y productor", y por su "generosidad tanto artística como espiritual". Clooney, intérprete de cintas como "Up in the air", "Monuments Men", "Gravity" y "Ocean's Eleven", y conocido en sus inicios gracias a la serie de televisión "ER", cuenta entre su palmarés con el Oscar al mejor actor secundario por "Syriana" en 2006, y el Oscar a la mejor película, como productor, por "Argo" en 2013.

El año pasado Michael Douglas fue reconocido con el César de honor, un premio con el que sucedió a otros tres intérpretes estadounidenses: Sean Penn en 2015, Scarlett Johansson en 2014 y Kevin Costner en 2013.