“Falta voluntad ciudadana”

La hemos visto cantando, en obras de teatro, como jurado en diversas producciones de televisión y en actividades relacionadas con el rescate de animales.

Paulette Thomas cuenta que lleva 34 años en el mundo del espectáculo y hoy nos da su opinión acerca de temas políticos, sociales y culturales que afectan al país.

ML ¿Cómo ha visto la evolución del teatro en Panamá?

PT. En franco crecimiento, avanzando con pasos firmes y seguros. La oferta es mayor día con día, lo que me parece genial. De tener una obra en cartelera cada cierto tiempo, como fue en sus inicios, ahora podemos tener seis propuestas de manera simultánea, presentándose incluso en espacios no tradicionales. Es difícil llevar adelante proyectos sin patrocinio proveniente de la empresa privada...

Creo que lograr una “ley de mecenazgo”, en que las empresas tengan un aliciente que se traduzca de repente en alguna rebaja de impuestos, puede ayudar a fortalecer nuestro rubro.

Igual debería suceder con el gremio cinematográfico. Si ves alguna película española o mexicana, notarás que al principio salen los nombres de las empresas o entidades que apoyaron la producción, seguido mencionan la ley bajo la cual se establece el citado patrocinio.

ML ¿Cuáles considera que son los retos que debe afrontar el país en materia cultural?

PT. Dos puntos primordiales EDUCACIÓN y CULTURA… en ambos pasa lo mismo que con cada institución gubernamental en este país, cada cinco años viene un maestro con su librito nuevo. Tenemos un presupuesto anual que es la envidia de las naciones del área, aunque debemos reconocer que el INAC continua siendo la “Cenicienta del baile”, con una partida operativa destinada obviamente al pago de planilla, dejando muy poco margen para otros asuntos. A pesar de eso, en un mes debe iniciar el programa nacional de formación de escritores, y esto es positivo. Que se tenga presencia en diversos eventos también lo es... Pero nos hace falta más, precisamos proponer acciones a largo plazo para sentar bases firmes que permitan desarrollar programas que vayan más allá de los cinco años de reinado de cada gobierno.

ML ¿Qué piensa de la situación actual de Panamá con los constantes temas de corrupción?

PT. Tema álgido éste... Tal cual se están dando a conocer los pormenores del Caso Odebrecht. La Procuradora tiene una oportunidad de oro, para rescatar la credibilidad perdida en las instituciones... No es un caso que se puede archivar porque sí, más tarde o más temprano los nombres saldrán, pero cómo me gustaría escucharlo de primera mano de nuestras autoridades.

Ahora, debemos ser conscientes que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, debemos sancionar socialmente a aquellos que han hecho mal uso de los recursos del Estado.

No podemos seguir mirando para otro lado, hace falta voluntad ciudadana, que ya no sigamos siendo “dedos” que actúan solo pensando en el bienestar de su bolsillo, empecemos a trabajar como “manos” poniendo por delante el bienestar común. En nosotros está hacer un cambio, el mentado “juega vivo” enquistado en nuestra cadena de ADN, podemos erradicarlo con nuestras acciones.

ML ¿Qué piensa de la política y el papel que juegan algunos artistas con los gobernantes de turno?

PT. Es interesante la política, lo feo son los políticos (algunos pues, para no generalizar). Cada quién sabe dónde amarra su caballo, decía mi abuelita...

¿Algún día aspiraría a un cargo público?

PT. Caramba, hace un tiempito lo pensé, pero me descorazoné al reunirme con algunos políticos... no creo que lo haga...

