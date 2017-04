Falta más orientación a orquestas de salsa

Escrito por Karoline Santana en 04 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura





En los últimos años se ha dado un incremento de orquestas de salsa, aunque, poco se sabe de su organización y sitios donde se presentan.

Óscar Cruz contó que La KShamba hace más eventos con la empresa privada que pública. Enfatizó que los músicos de este género no tienen una organización, cada quien anda por su lado. Ha intentado hacer uniones con colegas y al final no se dan. Aseguró que diciembre es el mes en que más contrataciones tienen.

Cruz aseveró que en la salsa no hay una infraestructura, y las orquestas que salen lo hacen a la suerte, a ver qué pasa. Relató que en el país no hay escuelas y el músico no posee el bagaje cultural que se necesita, por lo que tienen problemas.

“Se están acostumbrando a hacer covers y se están dando cuenta que la gente no quiere lo mismo de siempre”.

Elías Sánchez, de Tropi Q, dijo que la mayoría de los salseros que se presentan son apoyados por empresarios. Cree que el error de los nacionales es no sacar producciones propias, solo temas esporádicos; se estancan y limitan.

