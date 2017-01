El chico de moda Casey Affleck vuelve a sus raíces indie

Escrito por Redacción Web en 23 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

AFP | Las acciones de Casey Affleck se cotizan más alto que nunca luego de que su aclamada actuación en la cinta de Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea" lo convirtiera en una de las caras más conocidas de Hollywood.

El intérprete de 41 años, ganador del Globo de Oro a mejor actor dramático y uno de los favoritos para los Óscar en febrero, podrá ser visto pronto encarnando un papel perturbador en un film independiente, envuelto en una sábana y sin decir palabra durante buena parte de la obra.

"Él y yo hemos sido amigos durante tanto tiempo que a estas alturas es divertido verlo recibir toda esa aclamación", dijo Lowery a la AFP el domingo, antes de el estreno mundial de "A Ghost Story" en el Festival de Cine independiente de Sundance.

"Trabajar con él es como salir con un buen amigo, y esta no es una típica película que hace un actor de su calibre", agregó el realizador de 36 años.

Es posible que Affleck no haya pagado el pasaje aéreo para ir a Texas a filmar "A Ghost Story", pero difícilmente cobró su mejor caché por día.

Con una casa como casi única locación, la película fue grabada secretamente durante dos meses del verano boreal pasado en Dallas, Texas, con un presupuesto irrisorio.

Lowery empezó a trabajar en el film pocos días después de dirigir el millonario remake de Disney "Mi amigo el dragón".

La cinta, una suerte de pieza hipnótica meditativa, muestra a Affleck y a Rooney Mara juntos por primera vez desde el último éxito independiente de Lowery, el drama "Ain't Them Bodies Saints" (2013).

Ambos encarnan a una pareja que parece estar disfrutando de las delicias de la vida doméstica, pero la relación se ve desgarrada cuando el personaje protagonizado por Affleck muere en un accidente.

A partir de allí, pasa el resto de la cinta como un fantasma, confinado en su hogar rural y texano, incluso después de que su compañera de duelo se mude.

Affleck personifica al tipo de fantasma cómico que se podría encontrar en "Scooby Doo", pero deja ver una dolorosa pero inescrutable expresión en sus ojos negros.

Peter Debruge, el principal crítico de cine de la revista Variety, consideró que es uno de los pocos actores que pueden transmitir tanto con una sábana sobre la cabeza como sin ella.

"Lo conozco tan bien que puedo simplemente llamarlo y decirle: '¿Puedes venir a Texas por dos semanas y hacer algo un poco loco?' Y que él esté totalmente dispuesto a hacerlo", dijo Lowery.

"Él, como yo, tiene muchos intereses diferentes como cineasta. Es emocionante verlo ser increíblemente exitoso con "Manchester..." y no dormirse en los laureles sino salir y ... hacer una cinta de arte como esta".

Affleck no estaba el domingo en la proyección de "A Ghost Story" en el Festival de Cine de Sundance: está explorando nuevamente la dirección después de hacer el documental "I'm Still Here".

Pero su actuación se llevó entusiastas aplausos de la audiencia en Park City, Utah, y los críticos han sido generosos en sus primeras críticas hacia la cinta.

IndieWire la describió como la mejor película de Lowery hasta la fecha, mientras que Hollywood Reporter predijo que hallaría su audiencia de culto.

"A Ghost Story", que Lowery también escribió y editó, se inspiró en una discusión que el director tuvo con su esposa, la actriz Augustine Frizzell, sobre dónde deberían vivir.

"Soy sólo yo siguiendo mis instintos creativos. Tengo todo tipo de intereses como cineasta y sería una lástima no disfrutar de todos ellos", dijo Lowery a la AFP.

"Quiero hacer películas de estudio enormemente exitosas, lo cual es muy divertido, pero también me encanta hacer otros muy pequeñas -a falta de un término mejor- películas de arte".