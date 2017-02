Denuncian favoritismo hacia los extranjeros en Cámara del Libro

Escrito por Zulema Emanuel en 10 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

A nuestra mesa de redacción llegó una denuncia en que se aseguraba que en la Cámara Panameña del Libro (CAPALI) se apoya más a los autores del extranjero, que a los nacionales y que en el equipo quedaban pocos istmeños.

Conversamos con el escritor Ricardo Ríos, quien expresó que esto siempre ha sido así.

“En la Feria del Libro a los escritores que se les da importancia es a los de afuera, hay algunos que son buenos y otros, malísimos. Son autores basura y estrictamente comerciales, entonces la FIL le da importancia a ellos que no tienen mérito literario”, relató.

El también profesor e historiador considera que el problema se da porque los directivos de la CAPALI convirtieron esa organización en un negocio al igual que las ferias y que para ellos, la parte cultural ya no es primordial.

Por su parte, la directora Cultural Mar Alzamora aclaró que en la organización solo trabajan tres personas y todas son panameñas.

Mientras, Maria Elena De La Rosa, ex directora del programa cultural y profesional de la FIL, a quién acusaban de no ayudar a los nacionales, respondió que eso es falso.

“Durante los cuatro años que estuve ahí, presenté un informe y mi prioridad siempre fue darle mayor presencia al escritor panameño. Abrí un espacio para los autores nuevos nacionales que no podían tener un lugar completo en la FIL. En la feria participaba la misma cantidad de autores panameños y extranjeros”, explicó.

En cuanto a lo que denunció Rose Marie Tapia, dijo que el problema con la literata fue que no solicitó el espacio a tiempo y que para el cierre del congreso de lectura quería hacer algo diferente a lo organizado y ésta se molestó.

Ricardo Ríos

Escritor e Historiador

“Siempre los escritores panameños han sido discriminados, no es nuevo. Se les da más importancia a extranjeros por alguna u otra razón, pasa porque el Instituto Nacional de Cultura es una entidad inoperante”.

Mar Alzamora

Programa Cultural (FIL)

”Tengo dos semanas como Directora del Programa Cultural y Profesional de la Feria del Libro, no puedo hablar por administraciones pasadas. Tendremos que reunirnos con el gremio para ver cómo se puede resolver”.

Rose Marie Tapia

Escritora y promotora

“El año pasado sentí por primera vez que no teníamos apoyo de la Cámara Panameña del Libro. No me dejaron participar con mi programa de lectura ‘Siembra de lectores’ y no me dieron ninguna razón”.

