Cuidad de las Artes, proyecto en tres y dos

Escrito por Karoline Santana en 03 Enero 2017

La Ciudad de las Artes, un proyecto que nació a mediados del 2012, el cual ilusionó a nuestros artistas, porque sería un espacio dedicado a la cultura y que estaría bajo la dirección del Instituto Nacional de Cultura.

A finales del 2015 los planes cambiaron debido a que la entidad pública desistió de los trabajos de las empresas Omega Engineering, Inc y Omega Engineering LLC, por incumplimiento de contrato en la dilatación de los avances de la obra y la suspensión de los trabajos por decisión unilateral. La entonces directora del INAC, Mariana Núñez, consideró que la inversión de 54 millones de balboas era muy alta y riesgosa para la entidad.

Posición actual

El asesor de proyectos especiales del INAC, Víctor Barrios y Elizabeth Cedeño, asesora legal del despacho superior, manifestaron que la Ciudad de las Artes será la solución a la perentoria necesidad de transformar la vida de niños y jóvenes panameños, al brindarle un conjunto de infraestructuras modernas equipadas con los últimos avances tecnológicos, centralizando en un mismo lugar todas las actividades educativas orientadas al arte y la cultura impartida por: Escuela Nacional de Danza, Instituto Nacional de Música, Escuela Juvenil de Música, Escuela Nacional de Artes Plásticas y Escuela Nacional de Teatro.

Empresa

Cedeño y Barrios comentaron que el proyecto estuvo ideado para el diseño, suministro de materiales, mano de obra, equipo, administración y construcción de los edificios para: Escuela de Teatro y de exposiciones, Escuela de Danzas y Ballet Nacional de Panamá, Instituto Nacional de Música, Escuela Juvenil de Música y la Orquesta Sinfónica Nacional, Escuela de Artes Plásticas, Teatro Multifuncional y biblioteca; así como estacionamientos.

Los funcionarios contaron que ahora la obra está deteriorada. Las consecuencias de su paralización, es que al no contar con espacios propios no se pueden hacer inversiones de construcción para habilitar nuevos edificios que alberguen a estudiantes; solo pueden realizarse ciertos trabajos de mantenimiento que no son suficientes ante el mal estado en que se encuentran. Además, se limita el acceso de jóvenes al arte y la inversión de 20 millones de balboas por parte del Estado en obras que se están deteriorando.

Esperanza

INAC quiere seguir con la obra y culminarla, después que finalice el proceso de ejecución de la fianza con la empresa aseguradora del proyecto, que está en proceso.

Teatro sin salas en las provincias del interior

ML | Wendy Jaramillo expresó que es bueno el espacio que se piensa hacer para el teatro porque los teatristas independientes no tienen sitios para ensayar sus obras, además, los alquileres son muy caros. Espera que se tomen en cuenta las provincias del interior.

El INAC no debería dirigir la Ciudad de las Artes

ML | Ricardo Ríos enfatizó que el proyecto requiere de una entidad organizada administrativamente, que sea eficiente. Para el historiador, el INAC no lo es y de hacerlo, podría ser un fracaso, debido que la institución no tiene los directivos capacitados y responsables.

Directivos necesitan oír sugerencias de expertos

ML | Rose Marie Tapia cree que se debería llamar a representantes de cada manifestación artística para que brinden las sugerencias en este importante proyecto. “Cuando se invierte en la cultura se está sacando a los chicos de la delincuencia”, expresó.

