“Comedia en vivo” aumenta en el país

El Stand up comedy o comedia en vivo es un tipo de teatro que se hizo popular a finales del siglo XIX, aun así, en Panamá se empezó a implementar hace dos años, según el director y actor Aarón Zebede.

Explica que esta puesta en escena es más manejable que las obras de teatro convencionales porque es menos complicada de montar.

“Creo que el público pide otro tipo de entretenimiento, que no sea solo ir a cenar o al cine. También, la llegada de extranjeros a Panamá ha traído esto, los primeros que vi fueron de colombianos y venezolanos, y me pareció que nosotros también podíamos hacerlo, el humor panameño es peculiar”, expresó.

Zebede manifiesta que a la gente le gusta este show, en especial porque habla de sí mismo y trata de no meterse en política. Cuenta que le fue bien hablando sobre cómo es llegar a 50 años, ahora, el 21 y 22 de febrero tendrá otro.

Personajes

Tanto Julia Olivella como Agustín Clément manifiestan que la One Two introdujo esta corriente en sus presentaciones y lo hace tan bien que no necesita libreto. “A pesar que son vivencias, las personas deben escribir un guion para hilar todas las historias”, dijeron.

Julia Olivella

Actriz y bailarina

“En lo personal, me gusta involucrar al público. Los que deciden hacer este tipo de comedia deben hacer el ridículo para que el público se ría, ya que tienen que exagerar vivencias típicas para divertir. No necesita ser vulgar para entretener”.

Agustín Clément

Actor y director

“Se han vuelto populares porque se arriesga menos dinero y es una forma de emprendurismo de los actores. Todos no sirven para hacer este tipo de comedia y los amigos deberían decírselo, aunque he visto buenas presentaciones”.

Agustín Gonçalves

Actor y fotógrafo

“Andrés Morales fue el primero que se animó a hacerlo. Se volvió tendencia porque es más barato y se puede hacer en cualquier locación, no requieren de escenografía. En otros países se hacen todos los fines de semana y es un éxito”.

