Bill Cosby planea charlas sobre cómo evitar acusaciones de abusos sexuales Escrito por Redacción Web. 23 Junio 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | El cómico estadounidense Bill Cosby, cuyo caso por abusos sexuales fue declarado nulo recientemente, planea iniciar una gira por el país para educar a los jóvenes sobre cómo evitar este tipo de acusaciones, según declaraciones de sus representantes legales publicadas hoy por los medios. "Esta cuestión es más grande que Bill Cosby. Puede afectar a cualquier persona joven, especialmente jóvenes deportistas, y tienen que saber lo que están encarando cuando está divirtiéndose, cuando están haciendo determinadas cosas que no deberían hacer.

También afecta a hombres casados", señaló Andrew Wyatt, representante legal del cómico en una cadena local de Alabama. Wyatt señaló que Cosby iniciará una gira por EE.UU. en la que sostendrá encuentros con los ciudadanos para explicar la ley y los peligros que encaran con este tipo de acusaciones. El sorprendente anuncio se produce después de que un juez declarara el fin de semana pasado juicio nulo en el caso de agresión sexual abierto contra el cómico, después de que el jurado fuera incapaz de llegar a un acuerdo tras seis días de deliberaciones. "El señor Cosby quiere volver al trabajo", agregó Wyatt. En la misma línea se expresó Ebonee Benson, que fue portavoz de la esposa de Cosby durante el juicio, quien aseguró que las leyes están cambiando o la definición de la ley sobre los límites del abuso sexual se está extendiendo".

"En este momento, cualquier cosa puede ser considerada abuso sexual. Es positivo ser educado sobre las leyes", indicó Benson. Benson señaló que estos encuentros con el cómico serán gratuitos, y precisó en un correo posterior a The New York Times que habían recibido "cientos de llamadas de organizaciones cívicas e iglesias, solicitando que hablara de sobre el sistema judicial a jóvenes". El anuncio recibió el rechazo inmediato de asociaciones de víctimas de violencia sexual. "Sería más útil que Cosby dedicara tiempo a hablar con la gente sobre cómo no cometer abusos sexuales en primer lugar", dijo Jodi Omear, portavoz de la asociación RAINN, en un comunicado.

Pese al juicio nulo, la Fiscalía del condado de Montgomery, en Norristown, a las afueras de Pensilvania, ha informado que buscará abrir un nuevo juicio. Cosby, de 79 años y quien está casi ciego, se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio, aunque la Fiscalía ha usado contra él un testimonio que prestó en 2005 ante la Policía y en el que reconoció que uso unos sedantes para dormir a las mujeres y poder acostarse con ellas. Las decenas denuncias de abusos que pesaban sobre Cosby se remontan a las décadas de 1960 y 1970, por lo que son demasiado antiguas para ser objeto de persecución penal. Sin embargo, una de ellas, Andrea Constand, llevó el caso de nuevo a los tribunales después de haber denunciado a Cosby en 2005 y de que el actor alcanzase entonces un acuerdo con la Fiscalía de Pensilvania para indemnizar a la mujer por la vía civil y evitar un proceso criminal contra él.

Imprimir Correo electrónico