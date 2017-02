"Barba de leñador" está vigente en nuestro país

Escrito por Zulema Emanuel en 15 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura



El vello facial poblado o “barba de leñador” llegó para quedarse.

La asesora de imagen Marianela Lacayo asegura que esta tendencia tiene cuatro años y es la corriente contraria a los metrosexuales, que se enfocaban en cuidarse.

Explica que estos estilos han surgido para mejorar defectos como: una quijada muy grande, mentón pronunciado, nariz exorbitante, frente amplia.

Manifiesta que todo tiene una razón de ser, no solo porque es moda, al igual que la ropa, no la pueden usar sin saber que les favorece.

“Como asesora de imagen no puedo decir si es aceptada o no, solo intento aconsejar dependiendo de la persona, su estilo de vida, a qué se dedica, costumbres. Que les quede bien es importante, que no se vean desaseados, que esté cuidada, luzca bonita y le favorezca a su rostro. Todo en función debe ser armónico para su tipo de cuerpo”, relató la experta en imagen.

Agrega que por lo general a los caballeros se les pide que tengan una cara limpia (sin vello facial) en la oficina porque da el aspecto de una persona confiable.

En otros países o culturas aplica esta tendencia porque los varones se dejan el vello facial largo para la temporada de invierno, así se protegen del frío, expresó Marianela Lacayo.

María Sofía Velásquez

Asesora de imagen

”No sé de donde viene. Considero que está maravillosa y se les ve divina a los caballeros. Ojalá que las mujeres que están en contra no influyan a los hombres, eso es problema de ellos”.

Roberto Bonner

Asesor de imagen

”Ya eso pasó de moda, pero como a Panamá todo llega tarde... En lo personal, no la usaría porque necesita muchos cuidados para no verse desaseado y tiempo es lo que uno menos tiene”.

Marianela Lacayo

Asesora de Imagen

“Ha gustado mucho. Hay grupos urbanos bohemios que definen su masculinidad a través de la barba. También, se deja como el bigote, para rendir homenaje a los que han padecido cáncer”.

