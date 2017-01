Autoridad de Turismo podría organizar el Carnaval tableño

Escrito por Zulema Emanuel en 05 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

El tira y jala en Las Tablas continúa, a pesar que estamos a mes y medio de celebrar las fiesta del Momo, las tunas no se ponen de acuerdo.

Esto provocó que el Administrador de la Autoridad de Turismo Gustavo Him asegurara en una entrevista a TVN que si el alcalde no resuelve el problema, ellos, como la entidad de turismo del país, tendrán que tomar riendas.

Todo esto se da porque el alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, manifestó que está facultado para regular la seguridad de las personas y que por esa razón hace el decreto, aunque que no le compete autorizar la salida de las tunas.

Aún pide consulta

Después de ambas declaraciones, la representante de Punta Fogón Unido, Elia López de Tulipano, dijo que Him tiene derecho a opinar y si él quiere decidir en la fiesta, puede hacerlo.

“Lo que se debe hacer es una consulta ciudadana en el corregimiento de Las Tablas, lo solicitamos en 2015, este es un tema solo de esta área. Las Tablas como distrito tiene otras fiestas carnestolendas, la gente de aquí es la que tiene que decidir, es lo más democrático que hay”, expresó.

A los que afirman que se está desvirtuando la tradición, Tulipano manifiesta que el enfoque no es el correcto. “No son tres tunas, es Calle Arriba y la Calle Abajo dividida, nosotros venimos reclamando transparencia y rendición de cuentas. No hay materia legal que regule las tunas, si yo quiero puedo ir al parque, llevar una caja, tambor y organizo una, no tengo que pedirle permiso a nadie”.

No es la solución

En cambio, Domingo González, representante de Calle Abajo Tableño, enunció que si Gustavo Him organiza no se resuelve el problema, ya que las autoridades locales son los que deben determinar.

“El Alcalde de La Villa decidió que una de las dos tunas que estaba en pugna era la que debía prevalecer, se inclinó por la que tenía la representación legal y su domicilio en La Villa. De hecho, el grupo que ha dado problemas aquí tiene su domicilio en El Cocal y no en el pueblo, como lo tenemos Calle Arriba y nosotros”, explicó.

Falta de voluntad

Por su parte, el Presidente de Calle Arriba, Candelario Santana, cuenta que hace falta voluntad de las autoridades locales para resolver esta situación y si la clave es que la ATP se siente con ellos para esclarecerlo, le parece perfecto.

“Al Alcalde hemos tratado de explicarle la situación infinidad de veces y lo único que hace es enredar más las cosas. El último ejemplo es el decreto de Año Nuevo, que lo sacó el viernes 30 a las tres de la tarde, y no nos dio tiempo para prepararnos; a esa hora debimos correr al Tránsito a solicitar los permisos, no se le envió a tiempo a la policía y vimos el desastre que sucedió”, concluyó Santana.

