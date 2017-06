Producción de espectáculos sufre un bajón en Panamá Escrito por Karoline Santana. 15 Junio 2017 Publicado en Titulares



En los últimos 10 años las productoras han traído los mejores espectáculos, hoy sus encargados nos hablan de su organización.

Alberto Gaitán, a cargo de GaitanBros, explicó en estos momentos producir espectáculos no es rentable, porque han subido los impuestos.

“No hay una infraestructura que apoye esta industria y es la que más bulla hace para el turismo”, expresó.

El artista no cree que Panamá sea un punto de referencia en shows, ya que los pasajes, boletos y estadía en hoteles son excesivamente caros, es por eso que hay quienes prefieren ir a Costa Rica y Colombia.

Alfredo Arias de Showpro Panamá dijo que para traer a un artista se basan en información de las redes y plataformas digitales. Por lo general hacen un show por mes que pueden ser de teatro, deportivo, musical o circo. Ahora se enfocan hacia el público contemporáneo que tiene poder adquisitivo.

David Candanedo de Magic Dreams contó que duran cerca de cuatro meses para organizar un evento, no necesariamente traen artistas que estén de gira.

El empresario Reginaldo Lum no acostumbra a traer artistas que estén cotizados porque es más costoso. Organiza conciertos cuando la competencia no tiene evento tan grande, se concentra en clase media o baja.

Karoline Santana

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722

