Presidente Varela puede ser investigado de oficio por ir a Cardiff Escrito por Redacción Web. 07 Junio 2017 Publicado en Titulares

EFE | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, puede ser investigado "de oficio" por la Asamblea Nacional por aceptar una invitación de una empresa privada para asistir a la final de la Liga de Campeones en Cardiff, Reino Unido, afirmó hoy la "zarina" anticorrupción, Angélica Maytín.

La alta funcionaria, quien aclaró que ella no tienen jurisdicción para investigar al presidente por disposición constitucional, si enfatizó que "es potestad" de la Asamblea Nacional abrir una investigación porque el gobernante "tiene también que cumplir con el Código de Ética del Funcionario Público", en declaraciones al Canal 13 de la televisión local.

Detalló que el código, vigente desde 2004, establece "para todos los funcionarios públicos la prohibición expresa de recibir regalos de empresas" porque ello puede suponer "un conflicto de intereses". "Estamos de acuerdo" si el Parlamento decide investigar a Varela, afirmó Maytín.

Abogados panameños también consideran que la aceptación de la invitación de una empresa supone una violación del Código de Ética por parte de Varela. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Manuel Domínguez, declaró a periodistas que el viaje, no informado con anticipación por "razones de seguridad", lo pagó Varela y los boletos de entrada al estadio de Cardiff "fue un regalo de una empresa privada" con la que realiza negocios la compañía licorera del gobernante desde hace años.

Maytín reconoció que este gobierno ha registrado "avances" en la lucha contra la corrupción, pero admitió que la vara con la que se le mide "está en la estratosfera", porque prometió "Cero tolerancia a la corrupción y el clientelismo" en su campaña política. "Se pudo haber dado más información al respecto, deben pensarlo mejor", comentó, al tiempo que anunció que prepara una propuesta de reforma al código de ética porque "tiene vacíos".

Al respecto sugirió, como se hace en otros países, que se incluya un registro detallado de todos los regalos, viajes e invitaciones que recibe un gobernante durante su mandato. Aunque la ley no obliga al gobernante a notificar un viaje al exterior que sea por menos de diez días, las críticas se desataron porque no lo informó anticipadamente, fue captado el sábado pasado por un bloguero en un vídeo al entrada del estadio de Cardiff y ese día hubo dos atentados en Londres, donde también estuvo el gobernante, según el reporte posterior de la Presidencia.

El presidente de la Comisión de Credenciales del parlamento, diputado Jorge Alberto Rosas, explicó a Acan-Efe que a ellos les toca investigar al gobernante "por las demandas y querellas" que se presenten en su contra, para lo cual se requiere "prueba idónea y un documento por escrito", pero "no puede hacerlo de oficio".

Detalló que "tengo entendido que la empresa Heineken fue la que lo invitó, porque todos los años manda una invitación al gerente de Varela Hermanos, cargo que ocupaba el presidente antes de ser electo, y este año lo aprovechó él porque su hijo quería ir a la final" de la Liga de Campeones.

Aclaró que la empresa "no es contratista del Estado, ni proveedor, no veo ninguna causa de conflicto de intereses, lo que sí pudiera argumentarse si estuviese sometida a una revisión de impuestos". Sobre la prudencia que deben tener los funcionarios públicos de informar anticipadamente la aceptación de invitaciones, Rosas afirmó que "fue muy inteligente el alcalde de la capital panameña, José Blandón, que anunció que iba a viajar al partido de Panamá en Costa Rica antes" del 8 de junio que es el encuentro en San José. "A veces uno no se da cuenta del nivel al que está expuesto mediáticamente y lo que cree es bueno resulta en otra cosa", reflexionó.

Imprimir Correo electrónico