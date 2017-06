Libertad por fianza o extradición a Panamá, el futuro de Martinelli Escrito por Reinelda Álvarez. 19 Junio 2017 Publicado en Titulares



Las esperanzas de que el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, salga libre del Centro Federal de Miami a través de una fianza se complica, luego que se diera a conocer un memorando en el que la Fiscalía argumentó que el exmandatario no puede probar su presunción contra la fianza en caso de extradición internacional.

En los medios de comunicación internacionales se filtró un fragmento de la solicitud que realizó el fiscal de EE.UU. y que detalla que “por una serie de razones, hay un riesgo significativo de que Martinelli Berrocal huiría si se liberara en fianza. Primero, tiene los medios financieros y prácticos para huir. Según informes de los medios de comunicación, es un hombre extraordinariamente sabio que posee sus propios helicópteros, dos aviones y un yate. Martinelli reputó poseer numerosas compañías, incluyendo el Super 99”.

Sin embargo, el equipo de defensa de Martinelli deberá convencer al juez federal de Miami, de otorgar la libertad bajo fianza.

Según Sidney Sittón, su cliente no huyó del país y no está condenado sino acusado. Del mismo modo, Sittón recalcó que las investigaciones que se realizan en la justicia panameña contra del exmandatario “se hacen de forma inapropiada”. El juez estadounidense podría extender hasta mañana el periodo para tomar una decisió sobre la condición legal del expresidente Martinelli.



Piden nulidad

Una moción de emergencia presentó al defensa del exgobernante panameño en el que se solicitó la nulidad del proceso de extradición, pues “no tiene valides según lo contemplado en el tratado bilateral entre Panamá y Estados Unidos desde 1904. El delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad no está en la lista de los delitos causales de extradición”, explicó Sittón.

Caso pinchazo tiene a Martinelli detenido en EE.UU.

ML | La interceptación de comunicaciones ilegales a 150 personas ordenadas supuestamente por Ricardo Martinelli es el proceso que lo mantiene detenido en Estados Unidos y con una orden de extradición, luego de ser declarado en rebeldía al no enfrentar la justicia.

Ángel Álvarez

Abogado

“No me es posible anticipar resultados, pero el tratado de extradición de 1904 no contempla la fianza como mecanismo sustitutivo del arresto con fines de extradición y esto plantea mayor probabilidad a que no se conceda”.

Isaac Figueroa

Jurista

“Conociendo el sistema jurídico de los Estados Unidos creo que a Ricardo Martinelli le darán fianza y luego posiblemente, decretarán en otra audiencia la nulidad de la solicitud de extradición por parte de la República de Panamá”.

Reinelda C. Álvarez

