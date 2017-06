Defensa de Martinelli solicita desestimación de pedido de extradición Escrito por Redacción Web. 17 Junio 2017 Publicado en Titulares

La defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli solicitará ante el juez que lleva el caso, desestimar la petición de extradición, alegando que no existe una orden formal de arresto.



La publicación del Nuevo Herald, señala que la solicitud se elevó el 16 de junio ante el juez que preside el caso, Edwin Torres, quien señaló que escuchará lo argumentos a favor y en contra en la audiencia ya programada para el 20 de junio en la que se decidirá si se le concede la fianza de excarcelación o no.



“El presidente Ricardo Martinelli solicita, de emergencia, que se deseche la solicitud de extradición y que sea liberado de inmediato de la reclusión en que se encuentra debido a que el gobierno no ha presentado una orden de arresto emitida por Panamá para una ofensa extraditable, que es requisito fundamental bajo el tratado de extradición”, de acuerdo con la moción presentada por el abogado del ex presidente, Marcos Jiménez.



Pero el fiscal federal asignado, Adam Fels, respondió por escrito que la petición del abogado del ex líder no es válida porque la ley panameña permite presentar una solicitud temporal de detención.

