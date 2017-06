Canal de Panamá actualiza proyecto de gran puerto para relanzar su licitación Escrito por Redacción Web. 18 Junio 2017 Publicado en Titulares

EFE| El proyecto de un puerto de contenedores en el lado del Pacífico del Canal de Panamá, que requiere una inversión superior a los 1.300 millones de dólares, está siendo actualizado para relanzar su licitación, declarada desierta en marzo pasado, dijo el administrador de la vía acuática.

Se trata del llamado puerto de Corozal, que según el proyecto original incluye la construcción de unos 2.081 metros lineales de muelles, un patio de contenedores y superestructuras, en una superficie de terreno y agua propiedad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Corozal "sigue vivo", aseguró el administrador de la ACP, Jorge Quijano, en un encuentro con la prensa de cara al primer aniversario de la ampliación de la vía, el próximo día 26.

La Junta Directiva de la ACP, relató Quijano, le confirmó el miércoles pasado que "no se ha cancelado" el proyecto, que de concretarse sería la sexta terminal logística construida a lo largo del Canal, por donde pasa el 6 % del comercio internacional y tiene como principales clientes Estados Unidos y China. La ACP está ahora "en un período de evaluación para fijar una fecha" de relanzamiento de la licitación del puerto, aseguró el administrador. El pasado 3 de marzo el proceso fue declarado desierto luego de que no presentaron ofertas las 4 empresas precalificadas: APM Terminals B.V. (Holanda), Terminal Link (Francia), PSA International Pte., Ltd (Singapur), y Terminal Investment Limited, S.A. (Holanda).

Tras la fallida licitación, la ACP decidió hacer un "análisis total" del pliego de cargos "con cada una" de las empresas precalificadas, además de con otras que han manifestado interés en el proyecto, aseguró Quijano sin revelar nombres. "Lo que va a dictar ahora cuándo volvemos a lanzarlo (el proyecto de Corozal) va a ser todas esta serie de entrevistas, para tener de verdad una mejor propuesta de concesión y para que la próxima ronda sea todo un éxito", declaró el administrador. Pero es un proceso que "va a tomar tiempo", aclaró Quijano.

Reveló que incluye un estudio, que debe ser contratado aún, "para una actualización de la demanda, debido a que hay una situación muy diferente" a la que existía hace dos años, cuando nació el proyecto de Corozal. Puso como ejemplo que el puerto de Balboa, en el Pacífico y situado frente de la sede de la ACP, estaba totalmente lleno el martes pasado, un día en que, explicó, generalmente esa no es la situación.

"Tuvimos que hacer maniobras para meter un buque que tenía dos días esperan ir a puerto, un buque de un importante cliente del Canal", relató Quijano, y señaló que la ACP "apoya en lo que puede" a sus clientes y los puertos privados que los atienden. El proyecto de Corozal ha encontrado resistencia en el Parlamento panameño, que mantiene engavetada una propuesta de ley para exonerar de impuestos a la empresa que construya y opere el nuevo puerto, y equiparar así sus condiciones a las que tienen otras terminales portuarias en el país.

El sector empresarial panameño sostiene que la diversificación de negocios a raíz del canal es "imperativa" para incrementar la rentabilidad de la vía y competir con otros centros logísticos de la región, que han hecho inversiones importantes para mejorar sus servicios y pueden dejar "rezagado" al conglomerado de Panamá. El pasado 7 de junio en la provincia de Colón, costa atlántica panameña, el grupo chino Shangai Gorgeous comenzó la construcción de un puerto de contenedores con una inversión de 1.100 millones de dólares, que será el primero del país con capacidad para atender buques neopanamax.

Imprimir Correo electrónico