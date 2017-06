Balance favorece a Roberto Arango Escrito por Roberto E. Robinson. 11 Junio 2017 Publicado en Titulares

“Esa evaluación de los tres años al frente de Pandeportes se la dejo a los demás”, esa fue la respuesta de Roberto Arango, director de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) al ser consultado por este medio sobre el balance de su administración, que al final de este mes cumple tres años y que para atletas, empresarios y dirigentes no ha llenado las expectativas, pero coinciden que es un trabajo que una sola entidad no puede hacer, sino que se debe gestionar una “esfuerzo de estado y sociedad civil”.

Para Diego Castillo, ex nadador, “Pandeportes no puede ser un cajero automático para atletas ni para las federaciones y creo que no ha habido planificación y si se invierte sin planificación es un dinero mal invertido”.

Arango se defiende al señalar que “hemos hecho aportes importantes a disciplinas que antes no las volteaban a ver, como hockey sobre césped, bádmiton y paintball. No importa si son convencionales, olímpicos o no, son deportes y hay que apoyarlos. Estamos haciendo todo lo posible para abarcar esa gran demanda de deficiencia deportiva que hay y estamos en ver como avanzan los proyectos de coliseos a nivel nacional, que están en etapa de construcción.

Arango asumió como director de Pandeportes el 21 de julio de 2014, pero el ‘Bob’, como se le conoce en el ámbito deportivo, ya la dirigió , fue del mayo de 2002 a octubre de 2003, bajo el nombre de Instituto Nacional de Deportes (Inde). En el año 2007, cambió a Pandeportes.

Boris Álvarez

Federado de Taekwondo

“Pienso que el director ha hecho un buen trabajo comparado a otros directores, y que tiene todavía trabajo por hacer es claro. Por el apoyo a los atletas, nosotros vimos más apoyo que otros gobiernos anteriores

Diego Castillo

Ex nadador olímpico

“Creo que en esta dirigencia en Pandeportes no se ha planificado, y en el deporte más que invertir en infraestructura lo que se debe hacer es la planificación. Además creo que se ha politizado la institución”.

Juan Gabriel González

Presidente de Apede

“Más que crítico de la gestión de Arango, lo somos de la clase política, la cual es necesaria en una democracia. Hay mucho por hacer. Invertir y aportar al deporte merece la pena, los resultados son tangibles”.

Camilo Amado

Presidente del Comité Olímpico

“Estamos contentos con la relación con Pandeportes y que se ha aumentado el apoyo a nuestros atletas. Hoy día, aun con los mejores presupuestos, el apoyo para el desarrollo deportivo es el quinto en Centroamérica”.

Pandeportes: entre quejas, promesas y proyectos en construcción

La misión de Pandeportes es orientar, fomentar, dirigir y coordinar el desarrollo del deporte y la recreación con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población panameña. Y según, la entidad, espera lograr para 2018 ser “reconocida a nivel nacional e internacional por el liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación en nuestro país”. Desde 2015, Pandeportes ha iniciado un agresivo plan de construcción de instalaciones deportivas. Pero ese año, su director, Roberto Arango afirmó que el fútbol es como “el hijo favorito” del país y por ello el Estado le estaría dando más recursos para su financiación. Acto que provocó la indignación de federaciones y otros atletas y que parece no tener mayor trascendencia. La entidad data de junio de 1970, y originalmente estaba unida al Instituto de Cultura, fue separada, y quedaron dos instituciones.

ROBERTO ROBINSON

