A tres años de gestión del alcalde de San Miguelito, ¿pasa la prueba? Escrito por Reinelda Álvarez. 11 Junio 2017 Publicado en Titulares

Para Gerald Cumberbatch, alcalde del segundo distrito más poblado del país, su objetivo al culminar su periodo es entregar un distrito más limpio, seguro y renovado. Sin embargo, acepta que cinco años no bastan para lograr todo esto, pues se enfrenta a un “San Miguelito abandonado”.

Su llegada al Municipio

“Los primeros seis meses de gestión enfoqué mis esfuerzos en mejorar las finanzas del municipio. Durante ese tiempo logramos recaudar $4 millones que utilizamos para iniciar el plan de mejora salarial. Aunque parezca increíble habían funcionarios que cobraban $300 y repartían el cheque con otros (es decir, a cada uno le tocaba $150)”, denunció Cumberbatch.

Su mayor reto

“El tema de la disposición y recolección de la basura se ha convertido en mi mayor reto de gestión. Todo se trata de un problema de malos hábitos de los habitantes, de botar los desechos en cualquier lugar. Hemos tenido que poner inspectores en cada punto crítico para multar a los que tiren basura en cualquier lado”, dijo.

Revisalud

“Tuvimos que exigirle a la empresa (Revisalud) el cumplimiento del contrato, porque nos dimos cuenta que hay falencias al cumplir con las rutas, horas y días de recolección de los desechos en los corregimientos del distrito, sabemos que no es un trabajo fácil”, aseguró.

Servidumbre pública

“Por muchos años se entregaron permisos para adquirir terrenos destinados como servidumbre con intención de ayudar, pero sin prever que ahora la gente no puede transitar en las aceras porque están llenas de puestos y negocios. Es por eso que nosotros no estamos dando permisos para negocios en la servidumbre”, manifestó el alcalde.

Asentamiento informal

“Hay muchas situaciones, pues hay terrenos que le pertenecen al Banco Hipotecario de Panamá, a la Caja de Seguro Social y otros que son privados. Nosotros estamos trabajando en los terrenos municipales. Al terminar el año queremos entregar mil títulos de propiedad. Ninguna administración anterior lo ha logrado”.

Apoyo político

“Todos los proyectos que el municipio ha ejecutado lo ha hecho con el aval de los representantes, Obvio que hay discrepancias y opiniones encontradas, pero tengo cien por ciento de apoyo. Sin embargo, con los diputados hemos tenido muy poco respaldo y conexión en temas de gestión para impulsar proyectos. Aunque tenemos buena relación con todos los diputados del distrito, hasta ahora solo puedo mencionar al diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). No puedo hablar por ellos, pero me imagino que están haciendo su parte, para lo que fueron electos”, concluyó.

Abogado, cantante y líder religioso en el distrito

ML | Gerald Cumberbatch Murillo, abogado de profesión y apasionado por el canto y la composición, nació el 18 de diciembre de 1967. Durante su niñez y adolescencia se crió en el sector 35, Veranillo, corregimiento de Belisario Porras.

Está casado con Melissa Murillo de Cumberbatch y es padre de dos varones. Su vida artística lo llevó a grabar tres discos musicales. Cumberbatch se autoproclama como “Un alcalde para servir”.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la administración

ML | A un costo de $4.4 millones, el distrito de San Miguelito tendrá su primer Mercado Municipal Central con el fin de beneficiar a más de 30 mil residentes, convirtiéndose en la obra insignia de la actual administración del alcalde Gerald Cumbertbatch.

Con este proyecto, que debe estar lista; en el 2018, los residentes podrán obtener alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad a bajos precios, además de otros rubros que se incluirán como artesanías. Este mercado estará ubicado en Las Trancas, corregimiento de Rufina Alfaro y será parte de las primeras obras ejecutadas con una inversión de la descentralización.

ML | El alcalde Gerald Cumberbatch fue objeto de críticas durante el mes de septiembre de 2015, cuando realizó un viaje junto a su esposa, a la península Ibérica, sin explicaciones de los motivos de su estadía en una supuesta “misión oficial” en Albacete, España, mientras cientos de residentes de Samaria fueron obligados a dejar sus hogares al ser afectados por las lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. Sin embargo, se dio a conocer que el viaje y pasajes aéreos fueron costeados por una empresa privada. Cumberbatch alegó que los ingresos para la alcaldía son pocos, razón por la cual la empresa corrió con los gastos.

ML | Más de 50 puntos críticos de disposición de desechos acumulados se han identificado en el distrito de San Miguelito, entre ellos se mencionan a los corregimientos de Omar Torrijos, Belisario Frías y Belisario Porras, convirtiéndose en el problema más delicado de la actual gestión. Según la empresa encargada de recoger la basura en San Miguelito, Revisalud diariamente se recogen 400 toneladas de desechos. Sin embargo, la compañía aseguró que la acumulación de basura en distintos corregimientos se da porque los miembros de la comunidad insisten en sacar los desechos fuera del tiempo de la recolección.

Reinelda C. Álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: @ReineldaAlvarezO

Imprimir Correo electrónico