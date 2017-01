Tejemeneje de 5 de enero de 2017

Escrito por Redacción Web en 05 Enero 2017 . Publicado en Tejemeneje

Se va muy pronto

El Director del Sistema Penitenciario, Mario Chan, se va. Ya anunció a su círculo íntimo que dejará el gobierno. ¿Su amigo y padrino Milton Henríquez se lo llevará para España o lo dejará en tierra? Una buena pregunta esa

Y los gatos de casa

La fuga del peligroso dominicano de una cárcel de máxima seguridad no se pudo haber concretado si no había una red de cómplices a lo interior del penal. ¿Cuándo le dirán la verdad al pueblo panameño e informarán a quienes ya detuvieron por este escape?

Aumentar la cantidad

Un grupo de diputados quiere, para detener la inmigración ilegal, que se aumente a no menos de 2,000 balboas y el boleto de ida y regreso de los extranjeros que llegan a Panamá. Miles de venezolanos llegaron con 500 balboas y era dinero prestado que debieron devolver.

El Código de Ambiente

A las diez de la mañana de hoy se instalará la comisión codificadora para la elaboración del código de ambiente de la República de Panamá. El acto protocolar se realizará en el salón Carlos Alvarado, de la Asamblea Nacional.

Historia de Panamá

La Estrella de Panamá deja de circular mañana. Entre sus directores se destacan José G. Duque, Tomás G. Duque, Alejandro Duque, José Isaac Fábrega, Tomás G. A. Duque, James Aparicio, Guido Rodríguez y Gerardo Berroa.

Historia de Panamá II

Los antecedentes de La Estrella de Panamá son los diarios en inglés, Panamá Star, Panamá Herald y The Star And Herald, que en 1853 se convirtieron en The Panama Star, que había sido fundado como separada en 1849.

Zapadores eran aventureros

Fueron los norteamericanos J.B. Bidleman, S.K. Honarie y J.F. Bachman, hombres de la fiebre del oro de California quienes comenzaron a imprimir el 24 de febrero de 1849, The Panamá Star, un periódico de 8 por 11.5 pulgadas.

Una fecha histórica

La versión en español de La Estrella de Panamá vio la luz el 31 de enero de 1853 cuando se comenzó a editar como una sección en castellano del ‘Panama Star’. El 1 de febrero de 1853, el Daily Panama Star lo confirmó.

También en francés

La Estrella tuvo una sección en mandarín (chino), se publicó en francés desde el 1 de marzo de 1855 y en un mismo ejemplar en inglés y español. José Duque Amaro compró lo que sería un imperio, el 16 de junio de 1893.