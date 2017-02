Tejemeneje de 3 de febrero de 2017

Escrito por Redacción Web en 03 Febrero 2017 . Publicado en Tejemeneje

No te conozco

Decenas de organizaciones deportivas profesionales, semiprofesionales y hasta de periodistas, todas prestigiosas, recibieron patrocinios de Odebrecht. Ahora que está de capa caída, nadie la quiere muy cerca.

Sobrevivió a la presión

El fiscal electoral está pecho a tierra. A pesar de todas las acusaciones que le han lanzando, se mantiene en el cargo y sin hacer mucho ruido. ¿O hizo un pacto con el poder, tiene padrinos muy influyentes o es suertudo? A otros, por menos, los han enviado de vacaciones sin retorno.

El primero de abril

En las redes sociales se asegura que el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucarám Ortíz volverá a su país el próximo primero de abril. Lo que sí es cierto es la convocatoria que hacen los seguidores de Bucarám para una megaconcentración en la ciudad de Guayaquil.

Dice que ya sabe

La diputada Zulay Rodríguez Lu dice que ya sabe de dónde salen los memes y videos que se han divulgado en su contra. Sospecha que es por su posición dura y crítica a sus colegas del oficialista partido Panameñista.

¿Dónde está Carlos?

Carlos Gasnell dejó, de la noche a la mañana, y sin explicaciones la coordinación de Transparencia Internacional y nada se sabe de él. ¿Irá a un cargo en el gobierno o salió de pelea con sus antiguos jefes?

No todo es color...

La prensa colombiana dice que el servicio de Uber, en Bogotá, se ha quintuplicado. ¿Aplicará Uber el mismo esquema en Panamá, de cobrar bajo ahora para subir las tarifas cuando tenga fuerza en el mercado local?

Guerra de videos

Las redes sociales son un campo de batalla entre fuerzas del gobierno y la oposición con brutales ataques y descalificaciones a través de canciones, videos, grabaciones y memes. Todos los días sube el volumen.

Haciendo desastres

Los dirigentes de los taxis (amarillos) que se quejan de plataformas como Uber, tienen que demostrarle a los usuarios que son distintos. Ahora, manejan sin precaución, hacen piqueras donde sea y etc, etc, etc.

Explicando proyecto

El diputado oficialista Luis Barría salió al paso a un grupo que protestó ayer contra la llamada “cinta norteña” que según las autoridades son parte interesada porque montaron negocios sobre servidumbres públicas.