Tejemeneje de 3 de enero de 2016

Escrito por Redacción Web en 03 Enero 2017 . Publicado en Tejemeneje

¿Ya tienen los votos?

Entre los panameñistas se dice que ya tienen los votos para elegir a Alfredo Juncá como magistrado del Tribunal Electoral. Juncá era funcionario de la Asamblea desde el año 2009, cuando entró como subdirector de legal.

¿Ya tienen los votos? II

Alfredo Juncá fue beneficiado, cuando José Muñoz era presidente de la Asamblea, con una licencia con sueldo para estudiar por cuatro años en Filipinas. En 2014, fue nombrado director de Asesoría Legal de la Asamblea. Renunció al cargo para aspirar al Tribunal Electoral.

¿Ya tienen los votos? III

Según el reglamento interno de la Asamblea, artículos 186 y 189, las licencias con sueldo para estudios son por dos años y no por cuatro, como ocurrió en el caso de Juncá. Y dicen que el aspirante oficialista todavía no ha presentado el título ni los créditos de esos estudios.

¿Ya tienen los votos? lV

Igualmente, el artículo 190 del reglamento interno de la Asamblea dice que el becado, que estudió con una licencia debe trabajar en este órgano el doble de años de la licencia y parece que, Alfredo Juncá, renunció antes.

¿Ya tienen los votos? V

Si el funcionario no cumple con el tiempo, deberá reembolsar a la Asamblea, las sumas recibidas en sueldos, viáticos, pasajes y gastos, más un 25% adicional. ¿Lo sabrán los diputados de todas las bancadas?

Los líderes de la rebelión

Los líderes de la rebelión en CD son, según los propios diputados, Dana Castañeda, Mario Miller y José Muñoz Molina. Los veteranos políticos ya cuadraron su facción para conformar una nueva mayoría legislativa.

Preludio de conflicto

El 13 de enero se realizará una audiencia en el Juzgado Municipal de Tolé contra los ecologistas Toribio García, Carmen Tedman, Clementina Pérez, Oscar Sagandares y Manolo Miranda. Los acusa Generadora del Istmo.

Explícame el trabalenguas

El ministro del MOP, Ramón Arosemena, dijo ayer que no podía decir si Odebrecht era una empresa corrupta porque a él, no le ofrecieron nada ni lo había pedido. A veces es no mejor opinar para quedar bien.