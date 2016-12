Tejemeneje de 28 de diciembre de 2016

Escrito por Redacción Web en 28 Diciembre 2016 . Publicado en Tejemeneje

Sonando para la CSS

Alcibiádes Vásquez no quiere y Hugo Moreno no tiene la bendición y José Manuel Terán que dijo que quería el puesto se desinfló. Suenan Fernando Aramburú, Catín Vásquez, Carlos Dubois y Alfredo Martíz. Sí señor.

La operación chicle

¿Será el mismo Cheíto que fue seguidor del General Noriega, ferviente PRD, a ultranza mireyista y a morir seguidor de Ricardo Martinelli al que ven en los actos del presidente Juan Carlos Varela? Si no es él, aseguran que se parece bastante, está más flaco y no deja de pedir.

Ascenso como el meteoro

Carlos Rubio, el actual subdirector del IFARHU, dirigente del partido Popular, abogado y líder del desaparecido movimiento de las escobas contra la corrupción, que se estrenó en el pasado gobierno sonando como mofle roto para convertirse en viceministro de Seguridad.

Se pasaron de la raya

Irresponsables difundieron en la red un infundio contra la diputada oficialista Katleen Levy que merece todo el rechazo ciudadano. Jugar con la vida privada de las personas es inaceptable y es también un delito.

¿Cómo se interpreta?

A dos cuadras del acto de entrega de viviendas a familias humildes en la “Good Year” en Santa Ana, estaba Sergio Chello Gálvez, el diputado y representante repartiendo juguetes y galletas, cuya tapa era cubierto por su cara.

Hizo lo correcto

El diputado Leandro Ávila reconoció que no fue buen día, cuando se enfrentó, en el hospital San Miguel Arcángel, a un policía. Pidió disculpas, tal como debe hacer un político de su categoría. Así debe ser todos los días.

Una buena pregunta

¿Que pasaría si Carlos Ho, el más mencionado en el caso Odebrecht Panamá dice lo que sabe y lo que no sabe de lo que es ya un escándalo? Dicen que es la punta de lanza de lo que vendrá a partir del 1 de enero y más allá.

Periodistas sin elecciones

Xenia De León de TVN-2 y aspirante a la presidencia del Colegio Nacional de Periodistas impugnó el proceso electoral y desde el 13 de noviembre la organización no pudo renovar su dirigencia. ¿Parecido a los partidos?

Billetes con One Two

La Lotería Nacional ganó menos cero. No ha podido detener la venta casada o atada de los chances y billetes. Resulta que en provincias al billete y chance le suben cinco centésimos por fracción y aquí lo venden casado.