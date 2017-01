Tejemeneje de 24 de enero de 2017

Escrito por Redacción Web en 24 Enero 2017 . Publicado en Tejemeneje

Una batalla en el mar

Una guerra sin cuarte,l de grandes intereses económicos, se avista en el mundo marítimo panameño, el cual pudiera alcanzar a las autoridades del sector, las que estarían en medio de un fuego intenso cruzado.

La papa no por favor

A Movin y al Partido Popular les puede pasar eso que dice: “con la papa en la boca y llena no se habla”. Anette dijo que los que se fueron al gobierno ya no son de Movin y no tienen que renunciar. Los populares son como trescientos y dejar la papa, no está en la agenda.

Un asunto que deja...

Corre el run run sobre la selección de las empresas que tendrán el manejo del seguro de los estudiantes de la Universidad de Panamá. Dicen por ahí que le dieron el “hueco” a los centros estudiantiles y la selección de las empresas sería con el democrático dedo. ¿Cómo?

Se sumó al combo

La exdiputada Teresita Yaniz de Arias se sumó al grupo de ciudadanos que anunciaron protestarán el miércoles contra Odebrecht y los casos de corrupción. Es una voz precisa, certera y de mucho respeto en el país.

Contra la impunidad

El Comité de Ciudadanos Contra la Impunidad ofrecerá hoy, al mediodía, una conferencia de prensa para dar detalles de la concentración, contra la corrupción, que tendrán mañana en la Iglesia del Carmen.

Excelente pregunta

¿Por qué las empresas asociadas a Odebrecht no dicen ni esta boca es mía en este escándalo de corrupción donde Panamá y muchos e importantes panameños están embarrados? ¿Quién será el primero en hablar?

Lo traicionó el ego

La frivolidad y el ego traicionaron al empreario West Valdés. Tenía una orden de arresto internacional con la Interpol, se casa en República Dominicana y divulga el video de la ceremonia. ¿Acaso quería lo atraparan?

¿Zulay a Vicepresidenta?

Toma fuerza la candidatura de Zulay Rodríguez Lu para participar en las primarias del PRD, en una candidatura a la vicepresidencia de la República. Se ha convertido en una diputada que no tiene pepitas en la lengua.

Hay que halar orejas

El estilo de muchas oficinas de prensa de ministerios y entidades del gobierno es que sus jefes de prensa son unos soberanos anónimos y desconocidos. Lo más grave e imperdonable es la falta de contacto con los medios.