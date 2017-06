Tejemeneje de 23 de junio de 2017 Escrito por Redacción Web. 22 Junio 2017 Publicado en Tejemeneje

Estos chicos no entienden



Suspendido el decreto de ley 130, sería bueno preguntarle a los estudiantes de la Universidad de Panamá cuál fue la razón del cierre de la vía Transístmica ayer. ¿Acaso no se realizó esta semana una foto en el Paraninfo?



Beby contraataca



Las declaraciones de la diputada Ana Matilde Gómez, de que el actual presidente conocía de los pinchazos, aún no se las lleva el viento. El diputado Beby Valderrama escribió ayer de que cuando Varela era vicepresidente había denunciado esto, incluso subió un video.



Etchelecu vs. Navarro



“Etchelecu y Varela han botado $537 millones en 3 años y lo que han hecho es ahogar a los #colonenses con esta lentitud y corrupción. #Colón”, tuiteó JC Navarro. El ministro respondió: “Yo no recuerdo una solo obra o trabajo suyo.... yo si trabajo... y desde que era NIÑO!!!!”



Parte un querido huésped



El padre Andrés Carrascosa Coso fue nombrado por el Papa como Nuncio Apostólico en Ecuador, por lo que tendrá que despedirse de un país que le entregó toda su estima. De seguro muchos serán los obsequios.



Ponen orden



La corregiduría de Bella Vista junto con la Dirección de Micro Empresarios del Municipio desalojó a un centenar de vendedores ambulantes. Es cierto, están buscando el pan, pero todo con orden señores.



¿Por qué calló?



Zulay Rodriguez lanzó una pregunta que se hacen muchos panameños: No dudo de Ana Matilde pero llama la atención varias cosas: ¿Por qué esperar tantos años?, ¿Por qué no denunció eso cuando era Procuradora?



Soberano tranque



El Ministerio de Obras Públicas anunció ayer que la circulación en el tramo 1 de Santiago-Viguí de la Carretera Panamericana quedará inhabilitada hoy por 30 minutos, entre las 1:00 y 2:00 p.m. debido a trabajos.



¿Alquileres ilegales?



Usuarios reportan que el edificio que está ubicado al lado del Cangrejo Bay, está lleno de inquilinos viviendo con alquileres ilegales, además de ello, denuncian escándalos en el inmueble. Autoridades, atención con esto.



Visitas de lujo



El presidente Juan Carlos Varela concluye hoy la gira en Washington que le ha llevado a sostener reuniones del más alto nivel. El pueblo espera ahora un balance de los aportes que cada una de esas citas tendrá en el país.

