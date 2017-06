Tejemeneje de 21 de junio de 2017 Escrito por Redacción Web. 20 Junio 2017 Publicado en Tejemeneje

En busca de una curul



Al que ven muy activo alrededor del populoso distrito de la capital es al dirigente Víctor Medina. Dicen que Medina lideriza una de las opciones para una curul en San Miguelito de cara a la próxima contienda electoral.



Abuso para los aficionados



Entre el 2016 y lo que va del 2017 se han promocionado cuatro camisetas de la selección nacional de fútbol, todas ellas con precios altos. Además, son mínimos los cambios que exhiben. Es una lástima que lleve al límite el mercadeo del sentimiento de los aficionados.



Memes van y vienen



La reunión entre Varela y Trump (y sus esposas) acarreó una ola de memes, sin embargo, muchos fueron los que salieron en defensa de la primera dama de Panamá y su ‘look’ en la Casa Blanca. Lo cierto es que tanto Miss Trump como la Sra. Varela acapararon los focos.



Acechan al dibujante



Periodistas fuera del tribunal en Miami acosaron al pintor que se encargó de dibujar al expresidente en la audiencia. Lo forzaron a mostrar el dibujo, incluso reporteros ofrecieron dinero al pintor por mostrar las ilustraciones.



En las buenas y en las malas



Mayín Correa, a quien pocos identifican como partidaria del CD y más bien la califican como ‘versátil’ a nivel político, ha sido una de las más fieles compañeras de Martinelli, acompañándolo incluso desde Miami.



¿Unidos por la desdicha?



Liderada por Camacho, Marta Martinelli, Alma Cortés, Rómulo Roux y José Raúl Mulino, un grupo de personas con banderas del CD salieron a la calle en apoyo al expresidente. Incluso participó Gerald Cumberbatch.



Acuérdense de Colón



Mientras la opinión pública debate sobre si Martinelli debe ser extraditado o no, o si Varela simpatizó con Trump, en Colón siguen las inundaciones. Autoridades, pendientes a este problema de nunca acabar.



Ciudadanos a la carga



Un hurto perpetrado en Costa del Este fue frustrado gracias a la grabación de ciudadanos que presenciaron el hecho. Un ejemplo de cómo las redes sociales y la tecnología facilitan el trabajo de la justicia.



Piedras sí, debate no



Bueno sería saber cuántos de los estudiantes que lanzaron piedras la semana pasada fuera de la UP se sentaron ayer a debatir en el Paraninfo durante el Foro: Análisis y Repercusiones del Decreto 130.

