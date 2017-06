Tejemeneje de 20 de junio de 2017 Escrito por Redacción Web. 19 Junio 2017 Publicado en Tejemeneje

Echan a periodistas



Seguridad de la Cancillería echó ayer del lugar a los periodistas cubrían la reunión con los padres de los estudiantes que cursaban estudios en Taiwán para conocer su futuro. ¿Y el respeto a los comunicadores?



¿Cuáles bases?



El tema de las supuestas bases militares que discutirían Trump y Varela en USA volvió fue carne de cañón ayer para una protesta de Frenadeso, Suntracs y el FAD en Cancillería. Si ya el gobierno panameño aclaró que ese tema no sería tratado, ¿cuál es todo el alboroto?



Fuerte apretón



Durante la importante visita en la Casa Blanca, ya en el interior del recinto, Trump le extendió la mano a Varela y este se la sostuvo tan fuerte que la llevó hasta su cuerpo. Del republicano se ha dicho que este trata siempre de imponerse en sus saludos protocolares.



Posibles escenarios



Libertad bajo fianza, que no se le otorgue la libertad y afrontar el juicio de extradición en la cárcel o que el juez no tome la decisión, y la postergue hasta el miércoles, son los escenarios de la audiencia a Martinelli hoy.



De que se van, se van



El alcalde José Isabel Blandón confirmó en redes sociales que los kioskos que están cerca del parque legislativo serán removidos este año. La Asamblea debería ser un ejemplo de orden y no un sinónimo de bazar.



PRD mira al Panameñismo



Diputados del partido de Omar confirmaron que siguen las puertas abiertas para una posible alianza con el oficialismo en la contienda legislativa, aunque a ciertas figuras de peso en el PRD les indigesta la sola idea.



¿Qué pasó con la consigna?



Algunos se han salido y otros planean hacerlo. La cuestión es que a lo interno del grupo Ciudadanos contra la Impunidad (CCI) hay fuertes diferencias a causa del protagonismo de algunos. ¿Lucha de egos?



Respaldan a Martinelli



Nueve diputados del CD apoyan al expresidente de la República. Así lo dieron a conocer a través de una carta. Estos son: Edwin Zuñiga, Afú, Aris de Icaza, Chello, Mariela Vega, Carrillo, Héctor Aparicio, Rubén Frías y Miller.



Trump tira su gancho



El presidente estadounidense le recordó a Varela que había sido Estados Unidos el que construyó el Canal. El panameño no se quedó atrás y le contestó: Si, hace 100 años. Intercambio picante en ‘the White House’.

