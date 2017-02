Tejemeneje de 2 de febrero de 2017

Escrito por Redacción Web en 02 Febrero 2017 . Publicado en Tejemeneje

Están en el limbo

Las elecciones para renovar convencionales y elegir las directivas de corregimiento, distrito y nacionales de Cambio Democrático sin fecha definida. Dicen que la directiva de Alma tiene miedo que la oposición arrase

Cada día son más

Lo que ocurre en el parque público de Brisas del Golf es una vergüenza. Como si fueran precaristas, se han instalado “quioscos” de todo tipo, con agua, luz y pisos de concreto en estacionamientos, áreas verdes y en medio de los juegos de los niños. ¿No hay ley y autoridad?

No suena muy bien

La amenaza del diputado oficialista Jorge Iván Arrocha a un grupo editor de tres diarios opositores no cayó muy bien. Sonó más a amenaza para acallar que a intención de investigar en nombre de la transparencia. Fue cómo, cuándo y dónde lo dijo. Mucho cuidado con eso.

Llegó doña división

Los grupos que promueven una Constituiyente en Panamá, excepto Frenadeso , quedaron más partidos que un rayo. Como la recolección de firmas del domingo no convocó a muchos, cada uno va por fuera.

Le robaron al águila

Willie Cochez fue la última víctima de los “hackers”. Le robaron la cuenta y publicaron que la ATTT había aumentado las multas por no tener ajustado el cinturón en el asiento trasero. Raudo y veloz, Cochez lo aclaró.

Al oído de Ariz De Icaza

La emisora del diputado Ariz De Icaza la están usando para lanzar ataques, descalificaciones y más. Usar a La Exitosa para difundir comentarios calumniosos no es propio de una estación de prestigio y no es correcto.

Se está recuperando

Olga Cárdenas, la popular dirigente de El Chorrillo se está recuperando de una isquemia. Sigue activa en la vida comunitaria, pero necesita asistencia para estar en eventos públicos. A pesar de eso, no falta a ninguno.

Cada uno con su trabajo

Alguien debe aconsejar a Publio Cortés, el director de la DGI. Los periodistas y fotógrafos no son un enemigo o advesario. Decirle a un fotógrafo, ¿para qué me tomas tantas fotos? no parece nada cortés ni amigable.