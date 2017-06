Tejemeneje de 19 de junio de 2017 Escrito por Redacción Web. 18 Junio 2017 Publicado en Tejemeneje

Bases, no están en discusión



El embajador de EE.UU. en Panamá John Feeley recalca que los mandatarios Trump y Varela tocarán hoy muchos temas, incluyendo colaboración contra crimen intl. “Pero bases gringas en Panamá? No. Not an issue, happily”.



Van por la cabeza del CNA



Los abogados Dionicio Rodríguez y Alfonso Fraguela, de la Alianza por el Rescate y La Defensa del Colegio Nacional de Abogados presentarán hoy, al mediodía, sus candidaturas a la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. ¡Ataja eso!



¿Los ascensores para cuándo?



Un diputado del circuito 8-7 (ciudad de Panamá) prometió en la campaña de 2014 que el mismo iba a mandar a arreglar o donar nuevos elevadores de los edificios Tuira y Chucunaque. Al sol de hoy, los ascensores siguen igual y deteriorándose cada día más



¿Se armarán los taxistas?



Los taxistas de La Chorrera no saben qué hacer, si portar armas (pistolas o cuchillos) para defenderse del hampa o rezar para que los Águilas aterricen. Este año, se han llevado a la tumba a varios de ellos y lesionado a otro.



El coqueteo del CD



Se escucha un run run, sobre que algunos diputados del CD se habrían cuadrado ya con Popi, Beby y Quirós, la presidencia de la Asamblea, que se escogerá en julio. Por su parte, el PRD está seguro de dar la sorpresa.



¿Julia y José no se llevan?



Dicen las malas lenguas que el alcalde Blandón y la señora del IDAAN son como el agua y el aceite, y ponen en boca del alcalde que ella es una de las peores funcionarias del gobierno y deberían sacarla de la entidad de una.



Los CDs armarán la bronca



Los miembros de base y dirigentes de Cambio Democrático (CD) convocaron para mañana a su membresía a la concentración en apoyo a Ricardo Martinelli. Irán los aspirantes presidenciales del partido.



Inundados de propagandas



La propaganda política aún abunda en varias zonas del país. En esquinas y paredes de edificios se ven los anuncios de la campaña electoral de 2009 y no hay manera que el Tribunal logre sancionar a excandidatos.

