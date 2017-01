Tejemeneje de 19 de enero de 2017

Escrito por Redacción Web en 19 Enero 2017 . Publicado en Tejemeneje

No maneja cifras

La ministra de Educación, Marcela Paredes, cuando es consultada sobre un tema relacionado con su entidad y se le piden cifras, dice no las sé o no las tengo a mano. Debería enterarse un poco más. ¿No creen eso?

Un debate inevitable

La ley 245 y su artículo 20 sobre la delación premiada o los arreglos con testigos o sindicados que cooperen con la ley se discutirá desde el lunes. Hay abogados y diputados a favor y otros que rechazan la propuesta porque creen que es muy generosa. El debate viene.

Vuelven a su territorio

En Arraiján hay un nuevo debate criminal entre las pandillas que tienen años de convivir con la gente decente. Son una minoría violenta que hace daño. En Panamá ya tenemos que pensar en la mano dura para poner en cintura a todos los fascinerosos del patio.

Aclara su asunto

El diputado Javier Ortega tomo el toro por los cuernos y desmintió una información anónima que circuló en la red sobre su gestión en la Asamblea Nacional. Así deben hacer todos los políticos cuando los mencionan.

Solicitud oportuna

El procurador de la administración pidió al MIVI, MOP y el Metro que colaboren con la justicia en todo lo que sea Odebrecht. Falta ETESA, Presidencia, Mida y el Municipio capitalino para completar el círculo de informaciones.

Las materias optativas

En la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá hay un embrollo con la clases de verano. Dejaron por fuera a los estudiantes de tercero que matricularon materias optativas. ¿Cómo se pueden equivocar así?

Los cinco de Suiza

Desde adentro manda a decir que en los expedientes suizos se mencionan a cuatro personas y a un abogado y que uno ya está detenido. La pregunta de los mil quinientos un pesos es ¿por qué no dan los nombres?

Interrogante al aire

¿Por qué el ministro del MIDA está discreto, con poca proyección, sin reflejar liderazgo ni agarrar los toros por los cachos? El descontento que hay entre los líderes del sector agropecuario no es para andar con cuentos.