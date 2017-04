Tejemeneje de 13 de abril de 2017

Escrito por ML en 13 Abril 2017 . Publicado en Tejemeneje

Se pelean el puesto

Carlos González, el director de la ANATI, tenía el saco nuevo para ocupar el cargo de ministro de MiAmbiente y el nombramiento se aguantó. Después de semana santa se conocerá sobre este cargo, Zona Libre y otros más.

Lanzamiento por intruso

Seis televisoras, cinco emisoras y una empresa telefonica enfrentan un proceso por intruso en Santa Rita, Colón. Instalaron sus antenas repetidoras en una finca privada en esa localidad de Sabanitas y ahora, el propietario, les reclama un alquiler. Unos dicen tienen un título oficial.

De nunca acabarse

La venta condicionada de chances y billetes es de nunca acabar. El asunto tiene décadas. Hay que reestablecer las sanciones que hace siete años se aplicaban con la ACODECO. El one two, la subida del precio de una fracción, se suman a otras prácticas permisivas.

Poco respaldo

¿Por qué será que los diputados de la provincia de Chiriquí, le dan poco respaldo al programa Barrios Seguros? Lo mismo ocurre con la iglesia católica que se mantiene distante, contrario a los evangélicos.

No pagan y quieren el servicio

La protesta de ayer en la Avenida Nacional no se justificaba. Si de 350 clientes, sólo 5 pagan su consumo de electricidad, ¿cómo reclaman si les cortan el servicio por morosidad? La sinvergüenzura no está correcta.

Se usa muy poco

Recuperar espacios públicos y las ciclovías es bueno, siempre que no se reduzca la viabilidad en las angostas calles capitalinas. La ciclovía de la avenida Cuba limitó accesos y eliminó estacionamientos y la usan pocos

Eso se llama tirar tierra

De Odebrecht ya no se habla y de las investigaciones de la Procuraduría, son tan secretas que ni ellos saben cómo anda tabla. No saber nada y que no haya resultados, como en países vecinos, aumentan la incredubilidad.

Perdía la curul

Las fuentes palaciegas dicen que Adolfo “Beby” Valderrama se quedó vestido con el cargo de Secretario de Metas. Si lo nombraban perdía automáticamente su curul. ¿Recuerda el caso Bosco y José Isabel Blandón?