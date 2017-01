Tejemeneje de 10 de enero de 2016

Escrito por Redacción Web en 10 Enero 2017 . Publicado en Tejemeneje

Nos vieron cara de...

El diario español El País dijo ayer que Sacyr quiere que le paguen en sobrecostos, por las obras del Canal, hasta 5,386 millones de dólares. El asunto continuará en arbitraje y tomará varios años su solución final.

Dijo lo que ya se sabía

Gerardo Solís ya confesó que quiere ser candidato presidencial del PRD y para ello competirá en las primarias del año 2018. Sus últimas cuñas publicitarias en la TV, insistiendo que era “presidente” del Congreso del PRD, comenzaron a indicar que tenía las aspiraciones.

Hay que acelerar el ritmo

La cantidad no es conocida, pero son muchos millones de dólares que el Gobierno Nacional debe a proveedores privados y todos los ministerios y entidades involucradas culpan a la Contraloría General, la cual debe revisar sus procesos y procedimientos para no trancar las cosas.

Eso se llama chambonada

El IDAAN no ha mostrado eficiencia al momento de reparar roturas que afectan el servicio y no es culpa de los funcionarios. Faltan piezas, la burocracia demora los procesos y cuando rompen una calle no la reparan.

Mejorar la seguridad

El robo de un cajero automático de la Caja de Ahorros, no es un evento delictivo nuevo para los bancos públicos y privados. Deben tener un centro de videovigilancia coordinado con la Policía y tener agentes 24 horas.

Sin pena y sin gloria

Siendo Milton Henríquez presidente del Partido Popular (PP) se esperaba que volviera a la actividad política sin aceptar el cargo de embajador. Su salida del Ministerio de Gobierno no fue explicada por el gobierno ni por él.

¿Cómo, cuándo y dónde?

Alfredo Juncá, el nuevo magistrado del Tribunal Electoral debe devolver a la Asamblea Nacional, miles de dólares que recibió para estudiar con licencia en Filipinas, como dice el reglamento interno de la entidad. ¿Cuándo?

Tarea para la ASEP

Todos los días hay problemas con la electricidad en la frontera entre Calidonia y Bella Vista. Los apagones y las fluctuaciones ocurren sin que nada pase con la empresa responsable de suministrar un servicio de calidad.