Tejemeneje 4 de abril de 2017

Escrito por Redacción Web en 04 Abril 2017 . Publicado en Tejemeneje

Los camino de Harry

Por los lados de la Supreme Court of Justice, dice una que otro está tratando de imponer sus influencias, aunque no ha tenido éxito. Lo sabio es que mire para otro lado y no afecte los intereses del Estado.

La teoría de los números

Para los ideólogos del panameñismo si el partido gobernante se mantiene unido y el voto duro apuesta por un candidato oficialista, con una división en el PRD y CD y seis candidatos a la presidencia, el partido gobernantge tiene muchas posibilidades de ganar en el 2019.

Tres protestas ciudadanas

La protesta ciudadana es hoy en Altos del Golf, el jueves en Punta Pacífica y el lunes será la calle Bamboo. Los tres grupos reclaman al alcalde José Isabel Blandón que intervenga a favor de los intereses de los ciudadanos que protestan. La movilización es a la 7:00 AM.

Lo que dice un pitoniso

En el panameñismo ya se calientan todos los motores. Se da por descontado que los dos candidatos que irán a la primaria serán el ministro Mario Etchelecu y el diputado y virtual Secretario de Metas, Beby Valderrama.

Mario Pérez para la Anati

Los topos me dicen que Mario Pérez no va a la Secretaría General de Pandeportes. Todo parece indicar que será director de la Autoridad Nacional de Tierras y Felix Wing queda en el aire. O se mantiene o va para su casa.

Rumor sobre los rieles

Están llegando rumores sobre un movimiento, bajo cuerda, para la creación de un sindicato en el Metro de Panamá. Dicen que se podrían producir despidos, de los dirigentes que han promovido la organización.

Y nadie pagó por eso

La huelga en el IDAAN se dio porque a los trabajadores por contrato, llamados eventuales, no les pagaban ni un solo mes del 2017. ¿Cómo es posible que con un presupuesto de tantos millones se atrasaran tanto?

Algo no anda bien

Que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, sea quien esté distribuyendo la agenda cultural de esta casa de estudios es para preguntarse: ¿Para qué tiene un grupo, bien pagado, en relaciones públicas?

Totalmente a oscuras

Los conductores que usan el puente de Las Américas se preguntan ¿por qué, cada tres o cuatro años, se gastan millones en mantenimiento y el paso está a oscuras, no hay vigilancia, luces electrónicas o pintura reflectiva?