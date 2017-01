Tejemeneje 25 de enero de 2017

Escrito por Redacción Web en 25 Enero 2017 . Publicado en Tejemeneje

No van a la protesta

El FAD, Frenadeso, Suntracs y organizaciones afiliadas anunciaron ayer en un video que no se asomarán, ni como mirones, a la protesta que tienen hoy los Ciudadanos Contra la Impunidad. Sus razones tendrán.

Ese no es el tema

El director de prensa del Ministerio de Ambiente, que por cierto tiene una relación discreta con la prensa, debe decirle a la ministra que cuando le hacen una pregunta no diga “es no es el tema o yo no vine para hablar de eso”. La prensa pregunta y ella, con respeto, debe hablar.

Al ritmo de comparsa

Con melodías carnavalescas y bailando, residentes de La Guaira, Colón protestaron ayer porque no tienen el suministro diario de agua potable desde Noviembre. Lo preocupante es la falta de liderazgo en el IDAAN para atender una situación que tiene rápida solución.

Toda una contradicción

Cuando la Procuraduría informa sobre una condena por femicidio, revela el nombre de la víctima (la asesinada), pero sobre no da detalles sobre el asesino condenado y lo califican “el procesado”. Esto no tiene sentido.

En retorno de Idalia

En los mentideros de los chismes políticos del patio se rumora que Idalia, la antigua del Senniaf, ya definió un cronograma para lanzarse otra vez a candidata a diputada por San Miguelito. No se conoce el partido.

¿Qué quiso decir?

Desde Miami, el expresidente Ricardo Martinelli dijo que hay cuentas bancarias secretas, en Hong Kong, también turbias. Sin embargo, no dio nombres aunque amenazó con revelar detalles, con pelos y muchas señales.

Juntos pero no...

Coincidieron ayer, en la Casa del Marisco, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, Juan Carlos Tapia, Álvaro Alvarado y José Blandón padre. En la sala, el resto de los comensales con el oído parado para ver que pasaba.

Julepe entre los padres

El matraqueo en la Asamblea Nacional para que avance la discusión y aprobación de la Ley 245 es más intenso que la batalla de Guadalcanal. El oficialismo hace esfuerzos de todo tipo para tener una mayoría amplia.

Casi como salvajes

Circula un video donde dos conductores de la ruta Panamá-Ciudad del Futuro, Arraiján, se agarran a palos y varillazos. Todo por pelearse las paradas y la recogida de los pasajeros. Esos no deberían manejar ni bicicletas.