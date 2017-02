Se registraron 183 causas de violencia doméstica en el primer mes del año en Chiriquí

Escrito por Redacción Web en 01 Febrero 2017 . Publicado en Provincias

Durante el primer mes del año, la Sección especializada de Familia del Ministerio Público, en la provincia de Chiriquí, atendió unas 183 causas de violencia doméstica, así lo indicó el fiscal coordinador de este despacho Abdiel Samudio.

Explicó que son muchos los factores que inciden en la concurrencia de esta situación, entre los que se pueden mencionar; factores económicos que afectan el núcleo familiar, los aparatos tecnológicos, entre otros conflictos a lo interno de la familia.

Dijo que aunado a ello se ha identificado un nuevo componente como generador de los casos de violencia y es el uso de sustancias ilícitas y lícitas como son las drogas y el alcohol.

Expresó que particularmente en Chiriquí, los puntos de mayor registro de casos son; los distritos de David, Bugaba y Barú, esto de acuerdo a la cantidad de población que existe.

Manifestó que conforme aumenta la población en el país, así mismo aumenta la cantidad de casos.

El fiscal hizo un llamado especialmente dirigido a las víctimas, pues señaló que aunque en estos casos no cabe el desistimiento, la participación de las víctimas es vital para para llegar hasta el final de las investigaciones. Dijo que en primera instancia acuden interponen las denuncias, pero al final cuando se requiere de su participación para que se le hagan las evaluaciones médicos legales, no acuden afectando el proceso, pues al final no se cuentan con suficientes elementos de convicción, para ir ante una juez de garantías a formular los cargos.

Durante el año 2016, está fiscalía atendió unas 2, 353, investigaciones de violencia doméstica.