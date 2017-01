Representante tilda de "show" una gira del ministro Etchelecu

Escrito por Redacción Web en 17 Enero 2017 . Publicado en Provincias

Luego de que el ministro de Vivienda Mario Etchelecu realizara una gira en el corregimiento del Bario Sur, provincia de Colón la mañana de este martes 17 de enero, el representante de este corregimiento, Alex Lee lo catalogó como un show más.

Lee señaló que él no fue invitado a esa gira porque el ministro sabe que él no va a permitir que se le continúe diciendo mentiras al pueblo colonense. “A mi no me invitaron porque saben que Alex Lee va a decir las cosas como son, están haciendo juegos de palabras, están jugando con la mente del colonense, dicen que van hacer una cosa y hacen otra”, expresó.

El representante indicó que hace dos años y medio el Presidente Varela llegó a Colón, al parque frente a la Wilcox y dijo que en unas semanas iniciaban los trabajos en Colón; sin embargo, ya han pasado dos años y medio y lo que hay es un 'enrredo'.

"Hoy tenemos que decirle al Ministro Etchelecu, que deje de estar contando cuentos de velorios, que me diga una sola obra que este gobierno haya concretizado hasta ahora en Colón. Ya nosotros los colonenses no creemos en fantasmas, ni creemos en brujas”, dijo Lee.

