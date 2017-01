Rómulo Roux: Varela se la pasa prometiendo y no hace nada

Escrito por Redacción Web en 02 Enero 2017 . Publicado en Política

El Secretario General del opositor CD, Rómulo Roux cuestionó el discurso del Presidente de la República Juan Carlos Varela durante la sesión de instalación del segundo período de sesiones ordinarias de la tercera legislatura de la Asamblea Nacional , “Hoy vimos un discurso de Varela que se asemeja mucho a sus anteriores discursos y son discursos donde prevalece lo que van a hacer a futuro, más que en lo que han logrado, parece un discurso de campaña en vez de estar enfocado en las cosas reales, en ejecuciones con obras concretas que se hayan podido lograr”.

Según Roux, el pueblo está esperando resultados, la gente quiere saber como se van a solucionar los problemas reales de la población panameña, “por ejemplo el programa de vivienda a la mitad del mandato de Varela, supuestamente se han entregado solo ocho mil soluciones de vivienda, eso quiere decir que jamás van a cumplir con el plan prometido, se van a quedar miles de familias esperando vivienda”, lamentó el dirigente opositor.

Sostuvo que en materia de agua potable el Presidente Varela habla de inversiones a futuro pero que no ha hecho nada por resolver el problema del agua potable a pesar de haber sido una de sus principales promesas de campaña. Agregó, que espera que el gobierno acepte su recomendación para la creación de la Autoridad del Agua, para que la institución pueda dar soluciones reales y permanentes, que existan recursos, que no haya injerencia política y que estemos enfocados en dar un mejor servicio, en llevar agua a todas las comunidades y cuando las familias salen a la calle a exigir agua que el gobierno no les de palo, que no tengan ni siquiera que salir a las calles.

El ex Ministro del Canal de Panamá dijo sentirse preocupado, ya que a su juicio hoy Varela dijo muchas cosas que no son ciertas, “en ningún momento vimos al presidente explicar por qué se están importando esas cantidades de arroz que tiene al sector agro estrangulado, por qué dijo que hay mejores ingresos, que hay comida en la mesa, que hay paz en los hogares, si eso no es correcto; la realidad es que hay menos ingresos para hacerle frente a las necesidades diarias, hay menos trabajo, hay menos comida en la mesa, hay más inseguridad, y por más que intenten disfrazar las cifras de inseguridad y decir que es percepción,el pueblo se siente inseguro”.

Según el dirigente opositor y apira te a la presidencia de la República Rómulo Roux, Varela y su gobierno están enfocados en persecución política, “Varela dijo hoy que se van a acercar al pueblo y que van a dar soluciones a los problemas del pueblo, pero por qué esperan treinta meses, por qué no hicieron eso desde el primer día? Porque se han enfocado en persecución, inclusive hoy durante su discurso Varela le ha pedido al Ministerio Publico y al Organo Judicial que aceleren los procesos. Esa injerencia del Ejecutivo en otros órganos del Estado es una aberración.

La gestión de Varela ha decepcionado y ha fracasado, no hay seguridad, no hay medicinas, no se le paga a tiempo a los maestros, el transporte se ha desmejorado y la ciudad es víctima de tranques a toda hora del día. "Si Varela no acepta sus errores no los puede corregir, y eso solamente sigue perjudicando al pueblo. Hoy se confirmó que Varela se la pasa prometiendo y no hace nada”. Puntualizó el ex ministro del Canal de Panamá.