“Mis obras hablarán por mi en el en el 2019, voy por la reelección”

18 Junio 2017



El Parque Nacional del Norte en Chilibre, el proyecto de Rehabilitación Urbana en la Vía España, la Justo Arosemena y la Avenida Central y el Reordenamiento de la buhonería en el Terraplén, Calidonia y San Felipe, tres de las grandes magnas desarrolladas durante la gestión del hoy Alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, que según el funcionario al culminarse traerán grandes beneficios pese a las incomodidas que por el momento han causado.

Según el titular de la alcaldía, ha centrado esfuerzos en recuperar los espacios para los peatones, que a su juicio, son la mayoría.

Proyectos

Durante los tres años de mandato ha gestionado otros proyectos como las rehabilitaciones del Mercado del Marisco, San Felipe Neri y de Salsipuedes. También se cuentan las mejoras en vía Argentina, calle Uruguay, el Parque Urracá y la construcción del edificio de estacionamiento en avenida B, los parqueaderos soterrados en el parque Francisco Díaz Paredes y en el Mercado de Artesanía de la 5 de mayo.

La construcción y restauraciones de canchas deportivas, como lo es el Complejo Deportivo del Plaza Amador; el Roberto Kelly, en Don Bosco; el de la Siesta, en Tocumen; y la piscina de Las Mañanitas. Para ejecutar estos y otros proyectos se ha hecho una inversión de 370 millones de dólares.

“No extraño ser diputado, porque el trabajo en la alcaldía es más exigente, pero al mismo tiempo es el más gratificante de todos; uno ve los resultados de los trabajos que se está haciendo en la ciudad”, dijo.

Errores

Blandón reconoce que su error más grande fue no haber comenzado antes con el plan de ordenamiento territorial, que inició formalmente dos años después de haber asumido el cargo, en julio de 2014.

“Pensamos que se puede terminar el periodo sin que lo hayamos aprobado en Consejo Municipal o aún peor, que tengamos que presentarlo en medio de las elecciones. Si pudiera echar para atrás lo hubiera comenzado en el primer año”, dijo.

Política

El alcalde y primer vicepresidente del partido Panameñista igualmente aseguró que buscará la reelección en el 2019, “no me veo como candidato presidencial”. Aseguró que no teme a la posible candidatura del expresidente Ricardo Martinelli a la alcaldía capitalina.

“Nuestro trabajo va hablar por sí solo. Si él [Martinelli] tiene el valor de regresar a Panamá sería interesante enfrentarlo por la alcaldía, pero el Martinelli que yo conozco, es bien cobarde, dudo que venga por su propia voluntad”, indicó.

Aclaró que su relación con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, es “bastante buena, con mucha comunicación. Agregó: “Como es normal no coincidimos en todo, los intereses de la ciudad no siempre son los intereses del país. Nos hubiera gustado que nos traspasarán la basura pero no se ha dado y no creo que sea producto de una mala administración, simplemente cada cual ve sus prioridades desde el puesto en que está”.

Abogado y tres veces diputado en la Asamblea Nacional

ML | José Isabel Blandón, nació el 7 de julio de 1967 en Chitré. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. En 1993 funda su firma de abogados, con un grupo de compañeros de clase de la Universidad de Panamá, la cual se mantiene hasta hoy.

En 1994 inicia su carrera política cuando es electo primer suplente del legislador Marco Ameglio, por el Circuito 8-8 (Betania, Bella Vista, Pueblo Nuevo y Ancón).

En total, participó de cuatro períodos en la Asamblea Nacional, como diputado; uno como suplente y tres como principal.

La ecologista Banfield: ‘una buena compañera’

ML | La vicealcaldesa Raisa Banfield con el cargo: Administradora de Proyectos Nuevos es arquitecta de profesión y ha dedicado muchos años y grandes esfuerzos a la protección del ambiente. Del 2007-2010 co-fundadora y directora Ejecutiva, ex-activista y co-fundadora de Alianza Pro-Ciudad y fundadora del Comité Pro Defensa del Parque Camino de Cruces y otras organizaciones comunitarias.

Creadora y directora de la firma de Arquitectura y Diseño RGB S.A. Según el alcalde José Isabel Blandón, Banfield “es una gran compañera”.

Carlos lee

Alianza Ciudadana

“Blandón Se ha destacado en el trabajo de recuperación de espacios públicos, pero las quejas de ciertos sectores apuntan a la poca consulta en varios proyectos”.

Annette Planells

Agrupación Movin

“El reto está en recuperar el control de la basura ya que Panama es el único Municipio que no lo maneja y que se les entreguen todos los parques de la ciudad”.

María Chavez

Red Urbana

“No podemos evaluarlo desde una sola posición porque en ordenamiento es bueno pero cuestionaria la gran cantidad de dinero que se está utilizando en obras”

