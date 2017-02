Ministros cierran filas en apoyo al presidente Varela en redes sociales

Escrito por Redacción Web en 12 Febrero 2017 . Publicado en Política

EFE | La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, y varios otros ministros cerraron filas hoy, por redes sociales, en defensa del presidente Juan Carlos Varela, ante la ola de rumores de una conspiración interna para obligarlo a renunciar tras ser acusado por un antiguo colaborador de recibir donaciones de Odebrecht.

El exministro consejero presidencial Ramón Fonseca Mora dijo el jueves pasado que Varela aceptó "donaciones" de la constructora brasileña, epicentro de un escándalo internacional por el pago de millonarios sobornos, lo que ese mismo día negó el mandatario panameño y anunció que como prueba publicaría la lista de sus contribuyentes de campaña, lo que hizo parcialmente el viernes.

"Seguiré trabajando al lado del Presidente, acompañándolo en esta lucha en la que nos enfrentamos a gente muy poderosa que ahora quiere pescar en río revuelto", señala De Saint Malo en un mensaje en redes sociales difundido en respuesta a una consulta que recibió sobre supuestas presiones de ella para que dimita Varela. Se refería a lo publicado el viernes por el exministro de Gobierno Raúl Montenegro (1989-1994) en Facebook sobre que "en la presidencia se está en una lucha por el poder real, participan la vice presidente y sus protectores y el presidente Varela lo quieren obligar a renunciar", entre otros comentarios.

"Muchísimas gracias por preguntar, estos bochinches es mejor cortarlos de raíz. Creo firmemente en los esfuerzos que como Gobierno hacemos contra la corrupción. Siempre supimos que nos traerían ataques.

Estoy segura vendrán más ataques", señala De Saint Malo en su comentario. La vicepresidenta agrega que "en campaña vencimos a quienes querían mantener el país al servicio de unos pocos y ahora como gobierno lograremos ganar esta batalla". "Necesitamos hacerlo con el apoyo de la ciudadanía que aspira a que construyamos un país honesto, se oponga quien se oponga. Quizás RFM (Ramón Fonseca Mora) pensó que el MP (Ministerio Público) no lo tocaría por su cercanía al Presidente, hoy quedó claro que este gobierno no protege a nadie y cada cual debe defenderse con la verdad y dentro del sistema", apunto la canciller. Fonseca Mora y Jürge Mossack, socios del polémico bufete epicentro del escándalo de empresas extraterritoriales papeles de Panamá, están detenidos en Panamá desde el jueves por su supuesta vinculación con la trama de corrupción brasileña Lava Jato.

"Ya paren los bochinches (chismes)!" exclamó la ministra de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de Twitter, luego de retuitear un mensaje de su colega de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, que desmiente divisiones en el gabinete de Varela tras las acusaciones del exministro consejero Ramón Fonseca Mora de que recibió donaciones de la constructora Odebrecht.

De la Guardia publicó "Circulan en redes sociales supuestas diferencias entre algunos Ministros y @JC_Varela Ese rumor es falso". "Increíble!!!! Una a una vamos desmontando las estructuras que desviaban dineros del Estado al bolsillo de unos pocos. ISMA", señaló la vicepresidenta en Twitter. El ministro panameño de Vivienda, Mario Etchelecu, señaló que "Siempre supimos que la lucha contra los corruptos, no iba a ser fácil. Pero estamos preparados para enfrentarlos unidos @PresidenciaPma".

El vicecanciller Luis Miguel Hincapié expresó "Señores por favor no caigan en bochinches, no existe división entre ministros en el gabinete". Quien desde el primer momento ha dado la cara ante la tensión política creada por las revelaciones de Fonseca Mora, detenido desde el jueves por la acusación de blanqueo de dinero en la trama "Lava Jato", es el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien ha rechazado que Panamá viva una crisis institucional, aunque admitió que la Justicia no marcha al ritmo que la ciudadanía reclama. Varela publicó el viernes pasado la primera parte de su lista de donantes para la campaña de 2014 y mañana debe divulgar el resto, una vez que el Tribunal Electoral de Panamá de fe de su autenticidad, y hasta el momento expresamente no aparece ninguna empresa de Odebrecht.