Matrimonio entre personas del mismo sexo divide a sectores de la sociedad panameña

Escrito por Lucy Garcés en 18 Abril 2017 . Publicado en Política

Continúa la polémica luego que la vicepresidenta Isabel De Saint Malo, dijo estar a favor del matrimonio gay.

Esta postura se da luego que en marzo un panameño (casado con otra persona de su mismo sexo en el exterior) interpusiera un recurso de advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 26 del Código de Familia, ante la Corte Suprema, por solo permitir el matrimonio entre un hombre y mujer.

Marlín González, de la Alianza Pro Igualdad, respaldó la postura de la vicepresidenta y agregó que hay acuerdos internacionales que deben respetarse.

“En la Constitución dice que el Estado debe proteger el derecho del nacional. Panamá no debe negarse a reconocer el matrimonio del mismo sexo pues se violarían los derechos hunanos”, indicó.

Contrario a esto, la abogada de familia, Corina Cano, advirtió que el Derecho Internacional Privado establece que todo acto jurídico en contravención a la ley panameña es considerado fraude, pues “en Panamá se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo”

El dirigente pro familia, Luis Sagel (payaso Pin Pin), indicó que “seria absurdo permitir este tipo de matrimonio siendo ellos minorías”.

Gretchen Madrigal, de la Asociación de Familiares y Amigos de la Biodiversidad, considera “que no se hace daño a nadie si se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Ricardo Beteta

Hombres y mujeres nuevos

Esta no es una discusión religiosa, sino civil. Con el matrimonio podríamos asegurar a nuestra pareja, pues todos sabemos que un testamento es impugnable.

José Brutua

Vocero de la arquidiócesis

Los moldes de otros países presionan a la nuestra para que adoptemos una distorsión de lo que es el matrimonio. La iglesia no está de acuerdo con esto.

Idalia Martínez

Ex directora de la senniaf

El gobierno ha enviado un mensaje a los magistrados dando la línea a seguir, para que determinen inconstitucional el matrimonio entre heterosexuales.

Eleazar Gómez

Asoc. de padres de familia

No entiendo el interés de exigir algo que es peligroso para los niños. La Corte no debe ir contra la Constitución, ese tipo de matrimonio no es reconocido.

Celia Morelo

Asoc. ateos y agnóstico

El matrimonio civil acarrea derechos y es deber del Estado protegerlos por igual. No debemos guiarnos por la religión para establecer leyes.

