Más de diez viceministros y directores del Gobierno Nacional tienen menos de 40 años

El 12 de enero, María Luisa Romero, actual viceministra de Gobierno, asumirá la titularidad de esa cartera. A Romero, de 35 años de edad, le acompañará como viceministro Carlos Rubio, quien también tiene su misma edad y lideraba la subdirección del IFARHU.

Ellos son dos jóvenes abogados, que junto a otros profesionales menores de 40 años de edad ocupan importantes puestos gerenciales en el Gobierno. Romero señaló que “tenemos un presidente que le ha dado voz y participación a los jóvenes en este gobierno y eso hay que aprovecharlo, podemos ser una voz fresca que traemos una perspectiva distinta y necesaria a la mesa. Nos indignamos más rápido ante las injusticias y eso puede ser un catalizador importante en las discusiones y toma de decisiones”. Agregó “que hoy día, los jóvenes tenemos que seguir participando en todos los ámbitos, no nada más en el gobierno”.

Otros jóvenes viceministros son: Luis Miguel Hincapié, 40 años (Relaciones Exteriores); Marietta Jaén, 36 años (Obras Públicas); Jonathan Del Rosario, 36 años (Seguridad); Zulphy Santamaría, 36 años (Trabajo). En tanto, Julio González, director de la ATTT, tiene 34 años. La administradora de AMPYME, María C. Dopeso, de 36 años, recalcó que “los retos, en el Gobierno y en otras esferas donde tiene participación la juventud, es que se nos tome en cuenta y se valore nuestra capacidad”. El director de la AAUD, Eladio Guardia, 41 años, dijo que “la juventud debe esforzarse en sus estudios para poder ser personas de bien que contribuyan en el crecimiento del país y del bien común”.

La directora del IDAAN, Julia Guardia, 46 años, indicó que “la juventud debe ser consciente de que son el futuro del país y que si ellos no estudian y se especializan, nuestro país no sale adelante”. El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, 49 años, acotó que “necesitamos más gente joven en todas las profesiones, no sólo en los ministerios. Tenemos que darle la oportunidad a la gente joven y a mí me tocó un viceministro de alta calidad, yo podría decir que él, en el futuro, va a ser una estrella en la política y le tocó un ministerio muy duro”.

Bernardo Meneses, del Frente de la Juventud del PRD, dijo que “aunque solo 8,8% de los jóvenes trabajan en el Estado, es deber de los que gerencian carteras, entiendan que su compromiso es con una generación que representan, ya que a falta de políticas públicas destinadas a la juventud, son los jóvenes que están en cargos importantes los que deben garantizar que estos se promuevan”. Juan G. González, presidente de APEDE, agregó que “debemos motivar a los jóvenes a participar en actividades gremialistas y a interesarse por la cosa pública, eso es deber y derecho necesario ejercer”.

