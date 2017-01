Magistrado Pinilla se despide del Tribunal electoral con extensa carta

Escrito por Redacción Web en 04 Enero 2017 . Publicado en Política

“…ya el Órgano Legislativo, al fin, escogió a mi reemplazo” así inició la nota de despedida del Magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla.

El magistrado por dos décadas del TE mediante una nota quiso expresar su agradecimiento a quienes apreciaron su labor e indicó que no puede abrazarlos a todos por falta de tiempo ante tanto trabajo.

“…ha llegado la hora de dejar el cargo de magistrado. Y no veo por qué cambiar de escenario no sea tan agradable como cuando llegué a este, hace dos décadas”, detalla la extensa nota.

Entre las líneas de la nota, se refiere a las pasadas elecciones en las que no dio nombres, pero le tildó de atacante, y alabó la labor junto a los magistrados durante dichos comicios.

NOTA:

Como sabéis, ya el Órgano Legislativo, al fin, escogió a mi reemplazo. Dios es panameño y seguro que como a todos nosotros, mi sucesor se impregnará de amor a la Patria a través de la mística y el compromiso que a todos nos absorbió al llegar al Tribunal Electoral, para construir la democracia procesal que es timbre de orgullo nacional y admiración de países hermanos.

¡Gracias por el alentador afecto durante los últimos 20 años!... me hubiera gustado ir a abrazar a cada uno de ustedes, pero no tengo el don de la ubicuidad, y mi despacho reclamó hasta el último de los minutos que prometí darle a esta institución. Los abracé el pasado 2 de noviembre, a los presentes y a los ausentes, cuando el corazón competía con mis lágrimas, uno queriéndose salir del pecho y las otras apenas contenidas en los párpados, mientras caminaba la calle de honor espontánea con que me estremeció el cariño de todos ustedes. Esa muestra de reconocimiento permanecerá indeleble en mi alma institucional, hasta que ambos, corazón y lágrimas, no puedan más que cumplir el destino final de todo ser humano: rememorar las dichas, mientras se entrega el último hálito de vida.

Tantos años de bregar diario me han dado bastante experiencia para desconfiar todavía de mis impulsos, y atender juicios y determinaciones... las canas aconsejan pensar en un retiro tan digno, que se corresponda en jerarquía con el guerrero que muere en el campo de batalla; pero ha llegado la hora de dejar el cargo de magistrado. Y no veo por qué cambiar de escenario no sea tan agradable como cuando llegué a este, hace dos décadas. Hoy solo estoy cumpliendo la promesa que hice en ATLAPA, el 7 de mayo de 2014, y me cito:

”Como es casi seguro que no estaré presente ese día (me refería al de las elecciones de 2019), porque creo que me merezco un retiro a tiempo de disfrutarlo, quiero ahora gozar los éxitos humanos como el de esta presidencia junto a mis queridos colegas y mis admirables compañeros de institución, todos los funcionarios del TE, -hago un alto para aplaudirlos- ¡ellos son los puntales de la fe en nuestra democracia!… ¡incorruptibles y sacrificados!… como es probable que no esté ese día, dije, les endoso la tarea de un relevante ánimo: no olvidar nunca esta lección del 4 de mayo pasado”.

Repito hoy, después de haber sido parte del equipo que organizó y realizó exitosamente 4 elecciones generales y 3 referéndums, amén de un montón de primarias partidarias y elecciones de organismos de la sociedad civil, que la democracia es conciencia; el voto nos condena o nos libera.

Nuestra vida es una suma de bienvenidas y despedidas, siempre una en ligada secuencia con la otra; una primera bienvenida, inolvidable, es cuando nacemos a un escenario innegablemente proponente: la vida... un ámbito maternal acogedor, un alero protector, un cobijo de nueve meses nos acaba de dar la despedida, y nos entrega a este escenario en el que respondemos de dos modos: o venimos a tener, o venimos a ser; es decir, venimos a vivir la vida... o a honrarla; igual ha sucedido cuando la infancia nos dice adiós y la niñez nos da la bienvenida, o hasta que llegamos a esta edad, que ya uno no sabe si es la cuarta o la quinta porque la expectativa de vida aumenta cada 10 años, y entonces nos despide la vida laboral y nos acoge la plenitud de la vida familiar, el jubileo que honra todas las edades. En el camino uno ha ido dejando cosas conocidas, queridas y confiables, por otras que nos invitan al destino inalterable de los humanos: hacer camino al andar.

Claro que uno no quiere dejar lo que ha conocido y contribuido a su formación con comprometido amor y empeño; por eso se dice adiós, que es encomendar lo que se deja a la buena mano de DIOS . Muchas veces se dejan amigos queridos y uno entra en círculos de extraños que a la vuelta, se hacen amigos, y terminamos queriendo a tanta gente, que sentimos que la gran satisfacción es haber vivido todos los años agradecidos por el regalo de conocer al sinnúmero de gente afectuosa del inventario final. A mi Despacho vinieron a despedirse con lágrimas sinceras, gente por la que nunca hice cosas especiales, salvo saludarles siempre con cariño y humildad.

Así es como en la felicidad de despedirnos, uno es capaz de valorar cuánta importancia tuvo el amor que dimos y nos dieron; los momentos que siguen a una despedida, las largas ausencias, son las que van aclarando los misterios de la amistad y poniendo las cuitas y las dichas en los lugares correctos. Entonces uno se da cuenta de qué manera la ausencia enseña, y deseará volver con un vigor nuevo que solo ceja su afán al saber que el otro también ha sido tocado por el mismo poder esclarecedor de la ausencia. Es la paradoja de la vida, que solo cuando hemos cambiado el rumbo, nos asaltan con dulce y clarificadora presencia las memorias claras de sucesos y relaciones que antes parecían acertijos.

Al futbolista Beckham le preguntaron sobre su retiro y respondió: ”obviamente es una decisión bastante difícil, porque siento que aun puedo jugar al máximo nivel”... así sentimos quienes entregamos cada minuto a la superación profesional, al denuedo laboral y a la integridad institucional... creemos que podemos seguir en el juego toda la vida; además está, en algunos casos como cuando el juego es la democracia, la duda del reemplazo. Cierto es que el Tribunal Electoral está inmunizado contra cualquier corrupción política porque quedan aquí casi 3,000 combatientes de inobjetable solidez moral, que es un ejército imbatible de compañeros. Pero nuestra cultura democrática es débil, muy débil, y nuestra democracia procesal, con su voraz sistema presidencialista es un peligro que se cierne sobre una Nación que aun busca y urge su rumbo soberano en escenarios internacionales que pendulan peligrosamente entre lo ético y lo accesorio, lo cotidiano de los mercados de todo tipo porque, vergonzosamente, hoy se vende y compra cualquier producto material, intelectual o espiritual. ¡Qué podemos esperar de los productos políticos, si son los de mayor especulación!

No me referiré a las perogrulladas de siempre, hablando del deber cumplido, etc., etc. Los panameños no olvidan las enseñanzas y las valentías de las elecciones pasadas, la manera como los magistrados y todos los servidores del Tribunal, nos atrincheramos contra el usurpador, y de qué modo fue puesto en su lugar el día de las elecciones y resaltado en el discurso de toma de posesión del nuevo gobierno.

Quienes piensan que nada cambió y que pueden seguir embaucando a los electores, no han sabido leer lo que claramente dijo el pueblo en las pasadas elecciones, cuando, contradiciendo lo evidente y hasta lo que la misma gente decía a los encuestadores, el voto se dirigió a quien el pueblo percibió como la mejor esperanza.

Ahora seguimos advirtiendo tener cuidado con los mercaderes de ilusiones políticas, porque siempre tendrán una mercancía nueva que ofrecer, sabiendo que somos los mismos compradores. Lo que debemos hacer es dejar de comprarles, y unirnos para fabricar nuestro propio producto político, para consumo de una sociedad que ha decidido realmente cambiar.

Quien bien ha servido a la Patria no deja de hacerlo porque haya llegado la hora del retiro de un cargo. Ciertamente la tranquilidad del seno familiar, el cambio drástico de la cotidianidad, la oferta desconocida del ocio útil nunca antes experimentado, y los días apacibles, serán alimentados con las memorias de tantos días de ajetreo institucional, los recuerdos de los logros, y las metas aun por lograr. Si por algo tenemos que luchar a diario, es por consolidar las reformas electorales; sin ellas nuestra cultura democrática será surco estéril que solo producirá abrojos, y a ellas seguiré dedicando mi capacidad, ahora más experimentada y dotada de mejores y más eficaces herramientas. Al propósito común de verlas consolidadas ofrezco toda mi disponibilidad en modo de consultas, amigable componedor y funcionario perpetuo ad honorem de la democracia.

Confesemos que todos hemos sido alguna vez esclavos del burocratismo y la filosofía gubernamentales. Liberado de esa parte del diarismo institucional, dedicaré las nuevas horas pródigas del ocio útil a encontrar y diseñar las estrategias que nos ayuden a conducir exitosamente nuestra vida política, hacia la adquisición y desarrollo de una cultura democrática que nos libre del yugo estéril del partidismo político indiferenciado y electorero y su nefasta influencia.

Quizás más pronto de lo imaginado pueda algún día, entre hoy y mayo de 2019, parafrasear a fray Luis de León, luego de sus años de presidio:”como decíamos ayer...”

Los dejo y deseo institucionalmente vigorosos, para que el Tribunal Electoral sea un bastión inexpugnable contra cualquier atentado a la decisión popular expresada en las urnas, y un faro magistralmente impulsador de la cultura democrática.

Dios los bendiga a todos.

Afectuosamente,

Erasmo Pinilla Castillero enero 4 de 2017.