La sociedad civil exige al MP la creación de una comisión internacional en caso Odebrecht

Escrito por Lucy Garcés en 29 Diciembre 2016 . Publicado en Política



Dirigentes de doce organizaciones de la sociedad civil en protesta, exigieron ayer, ante el Ministerio Público (MP), que pida a entidades internacionales que agilicen la creación de una comisión internacional totalmente independiente al gobierno de Juan C. Varela, para que investigue el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a funcionarios en el país.

Los denunciantes advierten que no tienen confianza en la posición que tomó este gobierno con relación al tema, tras un comunicado que leyó el ministro de la Presidencia, en que decían apoyar al MP en las investigaciones. El Ejecutivo detalló sobre la prohibición para que la empresa Odebrecht participara de futuras licitación y que “desista del proceso de precalificación de la licitación para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la Línea 3 del Metro”.

El catedrático Miguel Antonio Bernal indicó que el gobierno no puede hacer esto, “porque no hay una ley que diga que no pueden participar. Ahora, el actual gobierno es él más contratos ha hecho con Odebrecht hasta ahora”.

Bernal aseguró que esta empresa tiene secuestrado el país y añadió que es falso cuando el Ejecutivo dice que apoya al MP. “Saben que si los apoyan están afilando cuchillo a su propio pescuezo, el pueblo debe presionar para que se investigue, porque no podemos pedírselo a la Asamblea porque ahí están podridos, al Judicial tampoco porque están requeté podridos y el Ejecutivo es el padre de la putrefacción”, aseveró.

El MP anunció ayer la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción el Caso Odebrecht, en la que trabajarán 13 fiscales más un traductor de portugués. Esta nuevo despacho estará bajo la instrucción de Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleika Moore. Con respecto a este despacho, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, dijo que “lo mínimo que puede hacer la Procuraduría es crear está nueva fiscalía, sin embargo, pedimos una comisión internacional”.

Lee criticó lo dicho por Varela, al decir que bajo su administración todas las licitaciones que han hecho con Odebrecht han sido transparencia. “Están tan transparentes con una ley de contrataciones públicas que no se han atrevido a modificar, que Martinelli acomodó para tener este desorden administrativo”, dijo. Los protestantes pidieron al MP que se realicen auditorías a todos los contratos de Odebrecht en Panamá, que se identifique a los funcionarios y personas que participaron en los actos de sobornos y blanqueo de capitales, que se apruebe la ley de contrataciones públicas y que se resarza los millones por corrupción.

“Tengan la seguridad que la Procuraduría es independiente y desarrollará la investigación a través de todas las normas legales vigentes”, respondió a los protestantes, el secretario general del MP, Rolando Rodríguez.

Por su parte, Odebrecht en un comunicado, señaló que “se encuentra a entera disposición de las autoridades del país y responderá de manera eficiente y responsable a cualquier requerimiento por parte de los órganos del Estado competentes”

Bernardo Ezurmedia

Movimiento Democrático

El gobierno de Varela se encuentra contra la espada y la pared, porque habían archivado el caso contra Odebrecht, protegiéndolos.

Magali Castillo

Alianza Ciudadana

Pedimos que se investigue con prontitud este caso. Que se llame a capítulo a todos. Hay funcionarios de este gobierno involucrados.

Edgardo Voitier

Frente por Democracia Colón

El pueblo panameño no cree en las palabras del gobierno, porque desde antes Varela sabía que Odebrecht estaba siendo investigado.

Gilma de León

Abogada de familia

Tiene que haber voluntad para que se haga las investigaciones. Ojalá que se dote de recursos al ministerio para que investigue.

Raúl González

Organización Miren

La corrupción ha sido practicada en todos los gobiernos y para que hagan algo, las investigaciones deben venir del exterior.

Ernesto Cedeño

Abogado

La propuesta de establecer la fiscalía para el caso de Odebrecht es buena, sin embargo, pienso que no tendrá verdadera libertad.

Jorge García Icaza

Presidente de la CCIAP

Deben buscar mecanismos para que la empresa no participe en próximas licitaciones, hasta que coopere con las investigaciones.

José Alberto Álvarez

Colegio de abogados

Queremos que la investigación se extienda desde el primer día que esa empresa se ganó un contrato en Panamá hasta hoy.

Elisa Suárez

Expresidenta de CONEP

Lo que tiene que reinar es el respeto a la Constitución, sobre todo a la seguridad jurídica. El paso que dio el Gobierno era necesario.

L.garces | Y. calles

