‘Fui atacado primero’, dice legislador

Escrito por Lucy Garcés en 27 Diciembre 2016 . Publicado en Política



El diputado Leandro Ávila respondió a las criticas a razón del presunto ataque al sargento Gilberto Santana.

“En tono agresivo él [Santana] se acercó a mi, me gritó ¡ese carro hay que moverlo! y le respondí, ¡mi esposa se está muriendo!, y fue cuando comenzamos a decirnos cosas y me tiró con una libreta, golpeando mis lentes y mi nariz, fue cuando yo reaccioné”, narró Ávila.

El legislador agregó que “de repente como uno es figura pública le cae mal a otros, pero no me parece que pese a que vio en que estado llegué, él se comporte así, es lógico que debo mover el carro”.

Ávila dijo que no se disculpará con el agente, “él tenía una actitud contra mi, es lamentable la situación, pero esto es algo que puede pasarle a cualquiera, y no tiene que ver si soy o no diputado”.

Lucy garcés évila

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @helenitavars

Instagram: @helenita1983varg