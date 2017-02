Fonseca, detenido, arremete contra el presidente Varela

Escrito por Redacción Web en 10 Febrero 2017 . Publicado en Política

ML | “A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht, porque no se podía pelear con todo el mundo”, reveló ayer el expresidente del partido Panameñista y exministro Consejero, Ramón Fonseca Mora, a su llegada al edificio Avesa, donde rindió indagatoria por una investigación de oficio por supuestas irregularidades en la firma Mossack Fonseca, ligada al caso Lava Jato en Brasil.

Además, Fonseca dijo que el mandatario le confesó “en su despacho con Beby Balderrama y Popi Varela que habían nombrado a Ayú Prado, porque él si se dejaba manejar de arriba”.