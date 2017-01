Discurso de 30 meses de gestión del presidente Varela genera reacciones

Escrito por Redacción Web en 02 Enero 2017 . Publicado en Política

El presidente de la República dio su discurso de 30 meses de gestión ante la Asamblea Nacional, discurso que de inmdiato generó reacciones al no defender la situación de empresas panameñas por tenerlas incluídas en la lista Clinton, ni abordó su promesa sin cumplir de una Constituyente.

"Panamá debe aprender del pasado y corregir el presente, para así construir juntos un mejor futuro para todos"señaló el presidente y aseguró que en este segundo periodo toda nuestra energía será usada para seguir construyendo un mejor futuro para los panameños.

"Nos tocó poner la casa en orden y reconozco que tomó más tiempo de lo que esperábamos pero tenía que hacerse.", indicó.

Abordó logros en temas de infraestructura y la entrega de más de 50 mil casas en diferentes poryectos sociales. Sobre la inversión en deportes y la ejecución de obras.

Manifestó que el cuarto puente sobre el Canal será clave para la implementación del Plan de Movilidad Urbana que incluye la culminación de la Línea2 y 3. Anunció además que se anunciará un plan para movilización de tráfico en los próximos días para la ciudad capital, lo que será a corto y mediano plazo.

Reacciones:

"Hoy espero Varela explique por qué: los 58$ no llegaron, todo más caro, economia más lenta, tanta inseguridad, tanto desempleo,..." cuestionó el Secretario de Cambio Democrático Rómulo Roux.

"Esto es mas de lo mismo. 85% del país no cree eso. Hipocresía y mentira los distinguen" indció el exministro de Seguridad José Raúl Mulino cuando el presidente indicó que las contrataciones públicas se dan con transparencia.

"@JC_Varela primer paso para resolver problema es reconocerlo. Alarmante constatar q a 2 años d gobierno ud no conoce la realidad d su país", escribió el perredista y exdirector de la Policía Nacional Rolando Mirones y agregó "@JC_Varela ha leído algo sobre la "separación de poderes"?recomiendo pregunte aasesores porq es inconstitucional q ud se meta en la justicia".

"Informe de excusas a la nación: bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla,bla; a las tortugas, no las para nadie2 publicó en su cuenta de twitter el vocero del Partido Cambio Democrático, Luis Eduardo Camacho.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez exscribió: "Presidente Juan Carlos Varela los panameños estamos esperando que en su discurso defienda a los trabajadores de La Estrella y El Siglo".

"Varela NO está dispuesto a derrotar la corrupción bajo NINGUN concepto.PmaPapers y Odebrecht asi lo confirman" fueron la palabras del abogado Miguel Antonio Bernal.

Discurso:

Regreso a esta Asamblea a rendir informe de la conclusión de la primera mitad de mi mandato presidencial.

Quiero agradecer al pueblo panameño por el respaldo y el cariño que me han ofrecido y a los diputados y las fuerzas políticas representadas en esta asamblea por apoyar la gobernabilidad del país.

Este nuevo año será un año de logros y metas alcanzadas. Hemos llevado al país en paz, mantenido el crecimiento económico, la generación de empleos, y reducido los índices de inseguridad.

Avanzamos con firmeza en nuestra agenda social, en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestra democracia se fortalece.

Estos logros le pertenecen a todos los ciudadanos. Panamá debe aprender del pasado y corregir el presente, para así construir juntos un mejor futuro para todos.

Hace 30 meses, cuando asumí la gestión de gobierno, la política en Panamá estaba enferma por la corrupción. Nos tocó poner la casa en orden y reconozco que tomó más tiempo de lo que esperábamos, pero tenía que hacerse. Porque ese fue nuestro compromiso: Poner siempre al pueblo primero.

Instalamos un gobierno honesto y se desmantelaron esquemas de corrupción. Ante esta realidad en este segundo periodo toda nuestra energía será usada para seguir construyendo un mejor futuro para todos los panameños.

El cumplimiento de esta primera mitad de la gestión de Gobierno nos lleva a reconocer nuestros logros, así como los retos y oportunidades que se presentan.

Nuestro logro más importante es haber podido llevar el país en paz, utilizando el diálogo como única herramienta para la solución de las diferencias. Durante nuestra Administración, la fuerza del Estado sólo ha sido empleada para enfrentar los problemas que afectan a la población.

Hoy podemos asegurarle al pueblo que hemos administrado sus recursos de forma transparente y eficiente, con criterio social y visión de Estado.

Las obras construidas por nuestra Administración comienzan a verse por todo el país.

El Ministerio de Vivienda ha licitado 55 mil nuevas viviendas, 32 mil están en construcción y 8 mil ya han sido entregadas a familias panameñas. Techos de Esperanza es el Programa de viviendas sociales más ambicioso de nuestra historia.

Con una inversión de más de 931 millones de balboas, el Ministerio de Obras Públicas tiene más de Mil Kilómetros de carreteras en construcción y avanza con las licitaciones de obras de infraestructura como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, elemento clave para la implementación del nuevo Plan de Movilidad Urbana que incluye la culminación de la Línea 2 del Metro hacia el sector Este y la Línea 3 hacia el Oeste, acompañadas de 11 proyectos viales, que en su conjunto totalizan una inversión de 7 mil millones de dólares.

Las obras del Plan de Movilidad Urbana impactarán la calidad de vida de más 1 millón y medio de personas en el área metropolitana de Panamá, una ciudad donde duermen 500 mil personas y más de 1 millón vienen a trabajar y estudiar diariamente.

La infraestructura educativa se está renovando, con el Programa Mi Escuela Primero, el Proyecto de eliminación de las aulas rancho y la construcción de 17 nuevas escuelas modelo y más de 2300 nuevas aulas a nivel nacional.

Con Panamá Bilingüe hemos enviado más de 2,500 docentes al extranjero a capacitarse en el Inglés como segundo idioma y avanzamos con la construcción del Instituto Técnico Superior del Este, con capacidad para 5 mil estudiantes por año, que fortalecerá la oferta de carreras técnicas.

Nuestros planes de gobierno comienzan a impactar la vida de miles de panameños. Quiero compartir con ustedes dos de esas historias.

El caso de Lanideth Hernández de Chame, quien luego de estudiar inglés en Canadá duplicó su salario en la empresa para la cual trabaja y el joven Edwin Flores de San José de los Pozos, cuya familia es beneficiaria de Techos de Esperanza, logró graduarse con el primer puesto de su Colegio en Pesé y ahora se prepara para ir a Reino Unido a estudiar Inglés y luego cursar estudios en los Estados Unidos.

Más de 80 mil familias están recibiendo sus unidades de sanidad básica como parte del Programa 100-CERO.

En cumplimiento de nuestro Plan de Seguridad Hídrica, hemos procedido a la contratación de estudios de factibilidad y diseño de reservorios multipropósitos en la región de Panamá, Azuero y Veraguas para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, seguridad alimentaria, el Canal de Panamá y actividades socioeconómicas conexas.

El IDAAN avanza con proyectos de inversión incluyendo nuevas plantas potabilizadoras como la de Metetí y sistemas de alcantarillado como el de Santiago.

El Ministerio de Salud culminará los proyectos de hospitales en riesgo que dejó la Administración anterior, avanza en la construcción del Hospital de Bocas del Toro y se prepara para iniciar el nuevo Hospital del Niño.

A través del Censo de Salud Preventiva hemos evaluado a nivel nacional a más de cien mil adultos mayores de 40 años, para conocer su estado de salud y recabar información valiosa para nuestro sistema de prevención. La población censada ya está recibiendo la atención y tratamientos requeridos.

A través del Instituto Panameño de Deportes estamos realizando una inversión de 107 millones de balboas en la construcción y remodelación de infraestructuras deportivas incluyendo la construcción de los estadios: Kenny Serracín en Chiriquí, Roberto Flaco Bala Hernández en Los Santos y Calvin Bayron en Bocas del Toro, así como la remodelación del estadio Juan Demóstenes Arosemena y del Gimnasio Eugenio “Yuyín” Luzcando, entre otros proyectos.

Las obras del Proyecto de renovación urbana de la ciudad de Colón avanzan con paso firme y nos preparamos para la implementación de la Ley Colón Puerto Libre, que reactivará la economía de la ciudad y de la provincia.

En total tenemos 864 proyectos en ejecución por un valor de B/. 10,4 billones de balboas y de los 202 proyectos que recibimos en riesgo al inicio de la Administración todos han sido reactivados y serán culminados con excepción de la Ciudad de las Artes y la Ciudades Deportivas de Colón y Chiriquí que han presentado mayores complicaciones.

Todas las contrataciones públicas de la presente Administración se han hecho con transparencia, a través de procesos de licitación muy competitivos.

Nuestro Plan de Seguridad está dando buenos resultados. En 30 meses de gobierno hemos logrado reducir la tasa de homicidios un 47%, de 17 por cada 100 mil habitantes a 9 por cada 100 mil y hemos alcanzado cifras record de incautación de drogas por dos años consecutivos.

En dos años y medio de gestión, 48 pandillas han sido judicializadas, más 3700 armas de fuego han sido recuperadas y más de 1100 pandilleros puestos a órdenes del Ministerio Público. Además hemos desmantelado 14 redes de trata de personas.

A pesar de estos avances en materia de seguridad, ha sido otro año difícil y reconozco que aún nos falta por hacer.

He dado instrucciones a la fuerza pública de aumentar su presencia y actuar con toda la firmeza en las áreas donde operan grupos delincuenciales que insisten en desafiar la autoridad.

Además, revisaremos cuidadosamente la reglamentación del derecho a portar armas y adoptaremos medidas para sancionar con mayor fuerza los delitos cometidos con violencia.

Quisiera en este momento, hacer un reconocimiento al Sargento Nelson Guerra Andrade quien falleció hace dos semanas en cumplimiento del deber. En él encontramos un ejemplo de entrega que debe servir de inspiración para cerrar filas en contra de la violencia y respaldar a nuestros estamentos de seguridad.

En 2017 continuaremos fortaleciendo, apoyando y depurando nuestra Fuerza Pública para poder avanzar hacia la meta de convertirnos el país más seguro de América Latina.

Los avances en otras áreas también son notables.

La Autoridad de Turismo, adaptó la campaña conmemorativa de la exitosa Ampliación del Canal de Panamá para lanzar una nueva campaña de marca país y de promoción turística que iniciará en este año para consolidarnos como la Gran Conexión.

La producción de arroz en el país ha aumentado, de 51 mil hectáreas cultivadas a 60 mil hectáreas, lo que representa un incremento del 15%. Los préstamos de la banca estatal y privada al sector agropecuario suman más de 439 millones de dólares en 2016.

En 30 meses de gobierno hemos invertido 80 millones de balboas en incentivos para la producción de arroz y 30 millones en compras a productores nacionales. Continuaremos pagando a los arroceros el mejor precio por quintal en la historia de nuestro país.

Como gobierno también enfrentamos grandes retos que hemos identificado para seguir construyendo un mejor futuro para todos los panameños.

A pesar de ser un país rico, la pobreza sigue impactando a muchos panameños, tanto en la ciudad capital como el interior del país.

El país está mejor cuando todos tienen mejores oportunidades de salir adelante, mejores ingresos, comida en la mesa y paz en sus hogares.

Hoy, renuevo ante Ustedes el compromiso de trabajar por un Panamá próspero e inclusivo, redoblando esfuerzos para que derrotemos la pobreza y avancemos de manera decisiva hacia el cierre definitivo de las brechas históricas que han impedido que muchos gocen de los beneficios de nuestro desarrollo.

Por ello, hemos tomado la decisión desde el Gabinete Social de lanzar el “Plan PANAMÁ: El PAIS DE TODOS – CERO POBREZA antes del vencimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este Plan consiste en integrar la acción combinada de las obras de Techos De Esperanza, 100-Cero y nuestro plan de infraestructura, junto con la focalización de los programas del sistema de protección social: Beca Universal, 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades, para que estos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Panamá también enfrenta retos globales como lo es el aumento del costo de la vida, por lo que evaluaremos las medidas adoptadas para evitar la especulación en el precio de los alimentos y además, fortaleceremos la presencia de las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario a través de la construcción de instalaciones permanentes a nivel nacional, iniciando en San Miguelito.

Reconozco que en algunos temas no hemos podido avanzar tan rápido como quisiera.

Para hacerle frente al gran reto que conlleva operar y mantener el servicio de agua potable integrado por 128 sistemas; 58 plantas potabilizadoras, 566 pozos, 527 tanques de almacenamiento, 160 estaciones de bombeo y más de 9,400 kilómetros de redes de distribución de agua potable, necesitamos reformar y fortalecer el IDAAN.

Estoy determinado a convertir el IDAAN en una empresa pública eficiente, y para ello hemos identificado tres pasos:

Reforzar la gerencia administrativa el 1 de marzo con una empresa asesora como lo hicimos con Mibus.

Formar una unidad especial de construcción en el IDAAN cuya gestión será respaldada por la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública.

Y dotar al IDAAN de una nueva estructura legal y operativa que garantice su operación como una empresa pública modelo y eficiente.

En materia de Salud, tenemos el reto de avanzar con la implementación de los resultados del diálogo para la coordinación efectiva entre el MINSA y la Caja del Seguro Social, junto con una nueva Ley de Compra de Medicamentos que permita las compras coordinadas para el Sistema de Salud Pública.

Dentro del proceso para la designación del nuevo Director de la Caja. Debemos contar con una Dirección con capacidades gerenciales de salud pública y una Subdirección especializada en administración y finanzas.

Resulta imperativo re-plantear el modelo de gestión de la Caja del Seguro Social. Quiero dejar claro que respetaremos su autonomía pero no vamos a depender sólo de la designación de sus directores.

Desde el Ejecutivo estaremos muy pendientes del cumplimiento de las metas de la Caja del Seguro Social para garantizar su fortalecimiento y sostenibilidad.

En el sector educativo, el gobierno, los docentes y los padres de familia tenemos que redoblar esfuerzos para que el Diálogo por la Educación y los aumentos presupuestados para el año 2017 se transformen en un mejor sistema de educación pública para la población.

Dimos el paso histórico de aprobar la descentralización. Ahora tenemos el reto que seguir trabajando junto con los gobiernos locales para garantizar que cuenten con las capacidades necesarias para invertir los fondos públicos traspasados con transparencia y que puedan apoyar al Gobierno central a solucionar los problemas comunitarios.

Las obras de la descentralización comienzan a verse en algunos municipios del país como es el caso de Alcaldía de Panamá.

Además, tenemos que culminar las reformas electorales para garantizar la transparencia de las campañas políticas y dentro de los próximos 6 meses definiremos una hoja de ruta para las reformas constitucionales.

Reconozco que el 2016 fue un año difícil en el que vivimos situaciones complicadas que evidenciaron vulnerabilidades de nuestro sistema legal, financiero y actos de corrupción que se dieron anteriormente.

Estas situaciones las estamos enfrentando en equipo como un solo país y vamos a salir adelante.

Pueden tener la certeza que todos los hombres y mujeres que me acompañan en esta vida pública no vinimos a hacer fortuna, vinimos a hacer patria y el que no esté de acuerdo con este compromiso será mejor que tome un camino distinto.

El año pasado tomamos acciones puntuales y mañana durante nuestro primer Consejo de Gabinete de 2017 estaremos debatiendo medidas adicionales de carácter ejecutivo y legislativo para blindar nuestra economía y nuestra democracia de cualquier conducta que no represente el bien común.

Confiamos en que el Ministerio Público y el Sistema de Administración de Justicia deslindarán responsabilidades y aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de los actos de corrupción que se están investigando y los que han sido de conocimiento público en los últimos días.

En medio de los logros alcanzados y los retos que enfrentamos también se no se presentan grandes oportunidades.

Conseguimos ser la sede de un evento de talla mundial como lo es la Jornada Mundial de la Juventud 2019, que implicará recibir a más 500 mil jóvenes de 190 países y a su Santidad el Papa Francisco, para lo cual debemos empezar a prepararnos.

Ahora, tenemos que continuar respaldando a nuestra selección para alcanzar la anhelada clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En 2106 rompimos el récord de empresas multinacionales registradas en Panamá, con 25 nuevas licencias otorgadas. La inversión extranjera directa aumentó este año un 17.8% con relación al 2015, esto representa un incremento en la inversión por el orden de más de B/.635 millones. Esto se traduce en más empleo para todos los panameños.

En materia de Política Exterior, el 2017 será un año en el que tomaremos decisiones trascendentales para nuestro país y tenemos la oportunidad de continuar posicionándonos como socios regionales y aliados estratégicos en materia de seguridad.

En materia comercial, el relanzamiento de la Zona Libre junto con el nuevo modelo de Colón Puerto Libre representa un reto y la oportunidad para crear nuevas áreas de desarrollo económico.

Complementariamente, para continuar creciendo el turismo y promover a Panamá como un Puerto Sede de Cruceros, seguiremos acercándonos a las empresas de esta industria, con la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico e incentivos para que transiten por el Canal de Panamá.

Confiamos que el 2017 será un mejor año para Panamá en el que cada órgano del Estado le tocará seguir fortaleciendo su institucionalidad y enfrentar sus retos.

La justicia no ha podido avanzar tan rápido como esperamos y eso debe cambiar. Aprovecho esta ocasión para pedir de manera respetuosa al Sistema Judicial que agilice los procesos para llegar a sentencias definitivas, ya sean condenas o absoluciones para que los responsables de la comisión de actos de corrupción rindan cuentas a la justicia y los patrimonios cautelados puedan ingresar a las arcas del Estado.

Debemos evitar llegar al período electoral sin que el tema de justicia y la rendición de cuentas hayan avanzado.

A todas aquellas personas que cometieron errores y hoy les toca rendir cuentas ante la justicia, los invito a que reflexionen sobre el significado de las fiestas judías del “Yom Kipur”, donde a partir del arrepentimiento uno tiene la oportunidad de iniciar una nueva vida.

A mi equipo de gobierno, reconozco que el primer tiempo fue complicado, nos tocó desmantelar estructuras económicas y agendas políticas que no se manejaban con transparencia. En este segundo período nos espera un comienzo fresco que nos permitirá avanzar con más agresividad para cumplir todas las metas de nuestro Plan Estratégico de Gobierno.

Para ello tenemos que separar claramente el gobierno constructor del gobierno gestor, por lo que vamos a fortalecer la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) creada bajo nuestra Administración para que las licitaciones de obras de aquellos Ministerios y entidades de gobierno que no son especialistas en construcción puedan ser contratadas con el respaldo técnico de la UCIP.

Con las principales obras de nuestro gobierno puestas en marcha, ahora nos toca enfocarnos en mejorar la gestión.

Las obras de nuestro Plan de Inversiones destinadas a mejorar la calidad de vida del pueblo panameño en materia de agua potable, sanidad básica, salud, educación y transporte, ya están en ejecución pero van a tomar el tiempo que demora construirlas. Por ende, tenemos que utilizar la infraestructura existente y las políticas públicas de forma creativa para mejorar la calidad de los servicios públicos que recibe la población.

Ese es el gobierno gestor.

Al igual que lo hicimos con el operativo de inversión de carriles en el mes de diciembre dentro de las próximas semanas estaremos anunciando medidas importantes. Presentaremos al país el Plan Maestro de Movilidad Urbana y anunciaremos la adopción de medidas viales a corto y mediano plazo para mejorar la calidad de vida de los panameños.

Habiendo superado los momentos difíciles, con un equipo de trabajo cohesionado; verán un gobierno más cercano al pueblo que nos dio la oportunidad de servirle, usando toda la fuerza del Estado para resolver los problemas de la población.

Hago un llamado a todos los panameños a que sigamos construyendo juntos un mejor futuro para todos.

A los estamentos de seguridad: A finales del año pasado aprobamos un ajuste salarial por el gran trabajo y el sacrificio que realizan día tras día. Que ese aumento se traduzca en un mayor compromiso.

Sigan trabajando de manera coordinada, con lealtad al Estado para darle al pueblo la seguridad que Panamá se merece.

A los trabajadores de la salud pública: Ya resolvimos el tema de ajustes salariales y hemos tenido paz en el sector, ahora nos toca enfocarnos en la Coordinación efectiva del Sistema y en mejorar la calidad de la atención a la población, trabajando juntos.

A los educadores: en 2016 tuvimos diferencias, al final las resolvimos. Ahora tenemos que avanzar para sellar un Compromiso por la educación, que incluya la jornada extendida, las transformaciones curriculares y el nuevo sistema de evaluación que se requieren para que nuestras futuras generaciones puedan encarar los retos que presenta nuestra economía.

A mi equipo de Gabinete y a todos los colaboradores de gobierno, les pido que redoblemos esfuerzos para dejarle al pueblo panameño un legado de transparencia y eficiencia.

Al sector privado, en esta nueva etapa de nuestra democracia, en la que hemos mantenido un crecimiento económico sostenido a pesar de la difícil situación que enfrentan las principales economías del mundo, tenemos que acercarnos más para continuar generando empleos y prosperidad para la nación panameña.

A las fuerzas gremiales y sindicales, les pido que sigamos manteniendo esa relación de respeto mutuo con las autoridades del Ministerio de Trabajo para que nada nos quite nunca la paz social que vive nuestro país. Tienen un Gobierno y un Presidente que los escucha y los respalda.

A los pueblos originarios, estamos invirtiendo más de B/. 335 millones en las Comarcas con 187 proyectos para mejorar el acceso a servicios públicos comprometidos con la reducción de la desigualdad y la construcción de un solo país, donde nadie se quede atrás.

Recordemos siempre aprender del pasado, corregir el presente y seguir construyendo juntos el futuro.

Junto a mi equipo de Gobierno seguiré trabajando muy duro para cumplir con la meta principal que me tracé el día que asumí la Presidencia de la República de dejarle al país una democracia funcional, donde se entienda que la política es un servicio, no un negocio y que ese legado sirva de ejemplo para inspirar a las nuevas generaciones a cruzar a la vida pública para servir a Panamá.

Para terminar, quiero compartir ante esta Asamblea, la cual reúne a todas las fuerzas políticas del país, que el pasado 16 de noviembre cuando regresé al Estadio Rommel Fernández donde me juramenté como Presidente, a ver el juego contra México y escuché a 26 mil panameños cantando unidos nuestro glorioso Himno Nacional, recordé el día que inicié mi período presidencial.

Al ver a nuestra selección jugar en la cancha, pude corroborar una vez más que son muchas más las cosas que nos unen que aquellas que nos dividen y sobretodo, que a los hombres y mujeres que hemos cruzado a la vida pública nos une el pueblo panameño al que todos estamos llamados a servir.

No permitamos que el acercamiento del período electoral nos desvíe de nuestra meta de trabajar por Panamá. Yo seguiré siendo el Presidente de todos los panameños hasta el final de mi mandato constitucional dispuesto a trabajar con todos ustedes sin etiquetas político-partidistas y el pueblo necesita que trabajemos unidos.

Por eso, en este segundo período en el que a las fuerzas políticas les tocará competir en el torneo electoral de cara a las próximas elecciones, les pido que cuidemos el país, que es la cancha de todos los panameños, para que siempre podamos sentirnos orgullosos del Panamá que tenemos y le dejaremos a nuestras futuras generaciones.

Les hemos demostrado que podemos llevar al país a través de momentos difíciles y en paz. Así lo seguiremos haciendo, trabajando junto con mi equipo de Gobierno y todos aquellos panameños que estén dispuestos a poner siempre los intereses de Panamá primero.

Una vez en campaña dije: el Pueblo Primero es mi Credo. Hoy a 30 meses de dirigir el país, les ratifico que no sólo es mi Credo sino también mi única razón de ser en vida pública.

Vienen mejores tiempos,

Que Dios Bendiga siempre a Panamá. Muchas Gracias.

INFORME A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ AL CUMPLIRSE 30 MESES DE GESTIÓN. ASAMBLEA NACIONAL, 2 DE ENERO DE 2017.

