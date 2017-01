Escrito por Redacción Web en 06 Enero 2017 . Publicado en Política

ML | Basura, narcotraficantes, corrupto fueron algunos de los improperios que compartieron los diputados José Luis Varela, del partido Panameñista y la perredista Zulay Rodríguez durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 4 de enero.

Pero la discusión no terminó allí, en su cuenta de Twitter Varela posteó: “dije que lo que sale de su boca es basura [Zulay] y me reafirmo! No se haga la mártir...Pura Basura!!”.