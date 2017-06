Detención frena imputación de cargos Escrito por Reinelda Álvarez. 21 Junio 2017 Publicado en Política

Álvarez | La situación de detención del expresidente Ricardo Martinelli en los Estados Unidos se convirtió ayer en la pieza clave durante la audiencia de imputación de cargos en el proceso que se le sigue por los 355 indultos ilegales que otorgó durante su administración.

El fiscal Abel Zamorano solicitó que hasta que no se resuelva la situación legal en Miami, no se puede realizar la imputación de cargos porque se estarían violando sus garantías fundamentales, pues no se puede formular cargos en ausencia del investigado.

De igual forma, el magistrado José Ayú Prado, quien figura como juez en este caso, habilitó a dos defensores públicos para que representaran a Martinelli en el caso mientras esté detenido.

reinelda Álvarez

