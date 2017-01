CD cuenta con una nueva sede en Coclé

Escrito por Redacción Web en 13 Enero 2017 . Publicado en Política

Los más de 35,600 coclesanos miembros del partido Cambio Democrático (CD) ya cuentan con un nuevo bastión de lucha para impulsar en la región la defensa de los intereses del país y los panameños y fortalecer el liderazgo del colectivo en provincias centrales, tras inaugurarse este viernes, 13 de enero, una nueva sede de CD en Coclé.

El acto inaugural contó con la participación de los precandidatos presidenciales José Raúl Mulino (ex ministro de Seguridad), Frank De Lima (ex ministro de Economía Finanzas), Rodrigo Sarasqueta, así como la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez, el directivo Roberto Proll, los representantes de corregimiento Manuel De León (La Pintada) y Juan Calixto Rodríguez (Piedras Gordas), el secretario de Comunicación del partido, Luis Eduardo Camacho, el coordinador político de CD, Porfirio Ellis y el dirigente Tereso Sánchez, entre otros líderes y miembros de bases del colectivo abarrotaron el recinto de la nueva sede.

“Todos tenemos un compromiso grande con todos ustedes y el país. CD volverá al gobierno el 1 de julio de 2019, en nuestros recorridos el pueblo dice: ojalá las elecciones fueran mañana para sacar al tortugón por la puerta de atrás. Panamá no se merece un presidente (Juan Carlos Varela) embustero, que con una mano reza y con la otra nos mete preso. Él (presidente Varela) es incapaz, hipócrita, el pueblo lo va a castigar”, vaticinó el ex ministro Mulino, quien enumeró el tema de la educación y la inseguridad, como dos de los grandes temas que preocupan a los panameños y que merecen una respuesta urgente, pero que no llegará en este gobierno.

“Daremos todo por el todo para llevar el partido al triunfo, trabajaremos todos en esa dirección. CD no será un partido satélite ni aliado al Varelismo, y aquí nadie en su cabal o sano juicio está pidiendo diálogos nacionales con ellos, quienes sí solo buscan acomodarse, y eso (una eventual conversación) es una afrenta a nuestros presos y perseguidos políticos que están pagando el precio de la venganza política del gobierno Varelista”, advirtió el ex titular de Seguridad.

En esa misma línea, el ex ministro De Lima sostuvo que los panameños hoy están sufriendo el retroceso y paralización que ha llegado al país con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, situación que está clara para las familias quienes hoy han llegado a la conclusión de que están cada vez más mal comparado con la bonanza experimentada con la administración del ex presidente Martinelli.

“Organicemos el partido, fortalezcámoslo aquí y a nivel nacional. Muchos de nosotros hemos pagado con sangre la persecución política y las amenazas continúan, pero nadie nos va acallar, ni muchos menos vamos a negociar, los que quieran estar con Varela, que se vayan. Vamos con todo al 2019, vamos a ganar, voy a seguir poniendo el pecho por el partido”, acotó De Lima.

Mulino y De Lima, ambos directivos de CD, junto al dirigente local Tereso Sánchez hicieron el corte inaugural de la nueva sede que fue recibida con júbilo por los dirigentes, miembros del colectivo y simpatizantes, quienes ven en el nuevo centro político una herramienta que contribuirá en el fortalecimiento del trabajo que ya realiza el partido en la provincia, donde la mayoría de los habitantes, al igual que en el resto del país, anhelan que Cambio Democrático retome el poder en el 2019 y vuelva a traer progreso y mejor calidad de vida para los panameños, sobre todo los más humildes, al igual que lo hizo la histórica administración del ex presidente Ricardo Martinelli.

Para Rodrigo Sarasqueta, también precandidato presidencial de CD, el partido se ha adelantado positivamente al ubicar el nuevo centro político en la mitad del país para seguir haciendo el trabajo que requiere el pueblo, debido a que, dijo, “tenemos un gobierno de atorrantes, que partió el país en tres para repartírselo mientras tienen el pueblo fregado porque unos cuantos vivazos quieren acapararlo todo”.

A su turno, el dirigente Luis Eduardo Camacho expresó que de la misma manera en que el partido se mantiene unido, debe seguir trabajando por el bien común de los panameños en oposición de la misma manera en que trabajó en esa dirección en favor del pueblo durante la administración Martinelli. “Solo hubo progreso y bienestar producto del trabajo de la administración Martinelli, sino que la bonanza económica se veía reflejado, por ejemplo, cuando 168 mil panameños salieron de la pobreza extrema, mientras 300 mil más salieron de la pobreza; fue un logro producto de la salud de las finanzas y la seguridad del país y sus ciudadanos, que hizo de Panamá un país seguro, y así es como se mide el progreso y bienestar común”, acotó.

Con la inauguración de este viernes, CD cuenta con dos centros que facilitan la labor política y social que realizan los copartidarios en la región, donde la ciudadanía también clama por soluciones a los graves problemas del país, como la inseguridad, el alto costo de los alimentos, el estancamiento económico, el desempleo, entre otros; mientras los productores urgen medidas que verdaderamente apoyen al sector que, denuncian, se encuentra totalmente abandonado.

La inauguración del centro político se enmarca en el interés del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, máximo líder de la oposición y presidente nominal de CD, de apoyar a las bases y todas las estructuras del partido, convencido de que “el 2019 será de Cambio Democrático”.

Por otro lado, más de 50 activistas de CD fueron capacitados este mismo viernes por parte de funcionarios del Tribunal Electoral como preparación a la jornada de inscripción que llevará a cabo el partido próximamente en la provincia de Coclé.